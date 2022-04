Horacio Rodríguez Larreta pidió unidad en Juntos por el Cambio y dejo una contundente frase de cara al 2023

Rodríguez Larreta se mostró acompañado por la diputada María Eugenia Vidal y el presidente de la Coalición Cívica (CC), Maximiliano Ferraro.

Con un mensaje descontracturado, destinado a un auditorio joven, Rodríguez Larreta admitió las "diferencias" que existen dentro de JXC pero pidió "no escandalizarse" por esas tensiones y agregó: "Si no estamos juntos, no ganamos una elección en la puta vida".

En otro tramo de su mensaje, dijo que "se necesitan muchos huevos, y ovarios" para enfrentar la próxima campaña con vistas a las elecciones presidenciales del año que viene y sostuvo: "Somos demasiado correctos a veces. Rompamos un poco el molde. Zárpense un poco más, no pidamos permiso".

Por su parte, Vidal consideró en su discurso "imprescindible sostener la unidad" de Juntos por el Cambio y sostuvo que "mantenerla es nuestra fortaleza y responsabilidad".

"Se necesita una generación política con espalda, volumen y experiencia de gestión y política, además de un proyecto de país generoso y una narrativa. La unidad no puede ser simplemente oponernos al oficialismo. Tiene que haber un proyecto de país con objetivos claros y esta vez no podemos fallar", aseveró la exgobernadora bonaerense.

La Generación nuclea a dirigentes sub 40 de Juntos por el Cambio y tiene entre sus objetivos ser un espacio de debate y de formación de líderes políticos de la principal coalición opositora, con presencia en más de 11 provincias de todo el país.

Entre los invitados al evento, también estuvieron el diputado nacional y potencial candidato a gobernador por Entre Ríos, Rogelio Frigerio, además de diputados, senadores, intendentes y dirigentes de todo el país, que debatieron la coyuntura y el futuro de JxC.