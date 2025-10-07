Tras el fallo de la Corte, Milei autorizó la extradición de Fred Machado a Estados Unidos

El Gobierno reafirmó además “el compromiso de la República Argentina con la cooperación internacional en la lucha contra el lavado de activos, el narcotráfico y el crimen organizado”, con el objetivo de “desbaratar las mafias y fortalecer la seguridad tanto nacional como transnacional”.

El fallo de la Corte, firmado este martes por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, sostiene que la solicitud estadounidense cumple con las normas internacionales de cooperación judicial y que los cargos imputados a Machado —cinco en total— están suficientemente respaldados.

Entre ellos se incluyen la participación en una organización criminal dedicada a la posesión y distribución de cocaína, complicidad en la importación ilegal de la droga, asociación ilícita para lavado de activos y conspiración para cometer fraude electrónico.

Ahora, la decisión final sobre la entrega de Machado recae en el Poder Ejecutivo, conforme a la legislación argentina. Tras la firma del fallo, la Corte Suprema remitirá el expediente completo a la Cancillería, que deberá resolver en un plazo de diez días hábiles si concede o no la extradición.

Milei difundió un contundente mensaje en la red X, avalando el comunicado oficial: "Tomar nota. Fin", señaló el presidente en tono de incógnita, al compartir su decisión expresada en el comunicado de Presidencia.