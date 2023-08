"Inútiles y vagos": el durísimo editorial de Antonio Laje contra la clase política tras la muerte de Morena

Y añadió: "La Argentina quedó en manos de los delincuentes, la política se lava las manos y la Justicia no hace absolutamente nada".

"El domingo tenemos que votar y tenemos una buena oportunidad para empezar a cambiar las cosas. Responsables de todo lo qué pasa en Argentina hay en todas las listas, porque lamentablemente la Argentina no renueva y nosotros como sociedad no demostramos con el voto lo que tiene que renovarse", siguió y reflexionó "me parece que es un buen día el domingo para decir que Argentina queremos"

Y luego apuntó contra el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires: "Lo que pasó con Morena es completamente previsible, y si algo tiene razón (Sergio) Berni, gran inútil en su cargo, es que esto se resuelve fácil. Lo qué pasa es que se resuelve si tenés una dirigencia política, un estado tres poderes que quieran terminar con la delincuencia y hacer privilegiar vivir dentro de la ley y terminar con el narcotráfico y la droga".

Si embargo, se lamentó y aseguró que "mientras tengas un Estado que en sus tres poderes hace negocio con todo, ésto no sólo no va a terminar sino que va a ir avanzando. Lo que pasó con Morena es recontra previsible", dijo y recordó el pedido de justicia de la gente, hace ya casi 20 años, cuando secuestraron a Axel Blumberg.

"No recuerdo tanta gente pidiendo justicia y cambios. Hoy, creo que no se juntarían ni cinco mil personas porque nos acostumbramos a los asesinatos. Hoy ya no sorprende un secuestro seguido de muerte. Nos fuimos acostumbrando y nos vamos acostumbrando a algo que deberíamos no acostumbrarnos y nosotros también tenemos la culpa", consideró.

El gobernador y el ministro de Seguridad, los principales responsables

Antonio Laje continuó con su extenso descargo, y apuntó al gobernador de la Provincia, Axel Kicillof: "Tenés al gobernador de la provincia Buenos Aires, uno de los centros de pobreza más grandes del país, con una inseguridad récord", y luego volvió contra Berni: "el ministro de seguridad estaba desaparecido. Recordemos cuándo le pegan en la cara, tras el crimen del colectivero, se bajó de la candidatura presidencial".

"Berni es el responsable número dos de lo que pasó. Por supuesto hay otros, los intendentes también tienen responsabilidad y saben o deberían saber qué pasa en sus lugares. Dónde se venden drogas, dónde hay armas. Ellos deberían denunciar si no pueden actuar, por que sino terminan siendo parte de todo este engranaje", sumó.

"Ni hablar de diputados y senadores, tremendamente vagos, inútiles que no son capaces de sentarse a plantear cambios en todo el sistema de leyes de la Argentina. Porque esto también se arregla: si vos tenés jueces que son amigos de dejar delincuentes en la calle en libertad así no va a funcionar", dijo y consideró que "si vos ideológicamente hace muchos años buscás 'embrutecer' a la gente, la hacés dependiente de planes sociales y encima querés confundirlos con un populismo barreta y conceptos completamente irreales de que la pobreza y la desigualdad trae esta violencia, entonces al final es este punto, es lo que pasó con Morena".

"El domingo vamos a votar y es nuestra responsabilidad como sociedad cambiar las cosas o nos van a matar todos los días de esta manera. ¿De qué le sirve a los padres de Morena que haya estabilidad económica?, ¿De qué le sirve que la inflación baje?, De nada. Entonces tenemos que privilegiar otros valores que los hemos dejado de lado, tenemos que replantearnos qué sociedad somos y qué sociedad queremos", reflexionó.

Y cerró: "Y a los que se les ocurra decir qué lo que estoy planteando es 'anti sistema', porque lo que estoy diciendo es que todo esto es producto de este sistema, les quiero contar a ustedes, dirigentes políticos, jueces, diputados y senadores, que este sistema que armaron no sirve absolutamente para nada y sólo sirve para los delincuentes".

"Sirve para que los chicos que tienen la posibilidad de irse del país lo hagan, que quienes no puedan estén condenados a ni siquiera poder pagar un alquiler, a tener una inflación de más del cien por cien. ¿Para que sirve el sistema que armaron? Ustedes lo hicieron, pero tengan cuidado porque lo que hicieron en un punto se les va a volver encontrar, y va a avanzar sobre todos. Tengamos conciencia el domingo a la hora de votar", concluyó.