Javier Milei adelantó que la apertura del cepo al dólar está "mucho más cerca de lo que la gente imagina"

Javier Milei sobre la apertura del cepo al dólar

“La apertura del cepo está mucho más cerca de lo que la gente imagina”, vaticinó el jefe de Estado y que aclaró que “hay apertura de cepo con plata y apertura de cepo sin plata”.

Señaló también que “si alguien pusiera plata” levantaría las trabas al acceso al dólar de manera instantánea pero evitó precisar cuánto dinero se necesitaría: “No quiero ser imprudente, pero prefiero que ese número lo conteste Santiago Bausilli”, en referencia al presidente del Banco Central.

Y señaló que las divisas obtenidas por el blanqueo de capitales no pueden ser utilizadas con esa finalidad ya que “es otro el destino”.

milei.jpeg Javier Milei habló sobre el cepo al dólar.

“Nosotros estamos trabajando como si no fuéramos a conseguir esa plata. Para abrir el cepo sin dólares, lo que necesitás es que desaparezca el exceso de oferta de pesos", señaló y criticó lo que "hacía el gobierno de Cristina" Kirchner en esta materia.

"Emitía dinero y generaba presiones inflacionarias. Como esas presiones se traducían en un deterioro del sector externo, se producían perdidas de reservas. ¿Y cómo respondían? Establecían restricciones, una forma de devaluar sin tocar el tipo de cambio”, explicó Milei.

Y apuntó: “Te cercenaba la libertad. Los pesos que tenías quedaban atrapados. Te aumentaba la base imponible del impuesto inflacionario y te rompía la cabeza. Los pesos atrapados que nosotros heredamos son el doble de atrapados en la previa del Rodrigazo. Estábamos para multiplicar la tasa de inflación por 12 veces de piso".

"Y es por eso que nosotros empezamos un programa para limpiarlos. Levantarlo (el cepo) no depende todo de nosotros, sino de la demanda de dinero”, completó.

El Presidente dijo que "la verdadera inflación es 1%"

A lo largo del intercambio, Milei destacó la lucha que el Gobierno lleva adelante para erradicar la inflación. Dijo que “la verdadera inflación de la argentina hoy es del 1% mensual y 13% anual”.

En el Presupuesto 2025, el Gobierno había contemplado una inflación interanual de 18%. Este martes, el Fondo Monetario Internacional estimó que el IPC en 2025 estará en un 45%. Pero el jefe de Estado consideró que la inflación está incluso por debajo de las proyecciones oficialistas para el año entrante.

Milei apunta a las elecciones legislativas de 2025

Con la mira puesta en las elecciones legislativas del año próximo, el mandatario dijo que La Libertad Avanza (LLA) “arrasará” en los comicios.

“Si mirás detenidamente, hoy que tenemos una intención de voto en torno al 45%, aun después de haber hecho el ajuste fiscal más grande de la historia de la humanidad. Tenemos una inflación que baja, la actividad se recupera, los salarios y jubilaciones reales suben. La pobreza cuando nosotros llegamos era de 57% y hoy está en 49%... En lo que va del Gobierno, bajamos la pobreza ocho puntos. Tanto a Toto Caputo como a Sandra Pettovello los tienen que llevar en andas”, destacó.

El ida y vuelta con Cristina Kirchner y sus diferencias puntuales con Victoria Villarruel

El Presidente explicó además sus cruces con la exvicepresidenta y su reciente frase en una entrevista con TN, donde dijo que le "encantaría meterle el último clavo al cajón del kirchnerismo, con Cristina Kirchner adentro".

“Hay cosas que para mí ameritan ser discutidas. Ella hace un planteo en sobre la inflación, LeFi, LECAPs... A mí ese planteo me sirve para explicar que ella es una ignorante, no sabe de economía y que lo único que hizo fue romper el país. Y al mismo tiempo me permiten explicar los logros del Gobierno”, señaló.