Javier Milei: "Argentina está mucho, mucho mejor que en 2023"

"Argentina está mucho, MUCHO mejor que en 2023"

Luego, matizó con que "podemos discutir la metodología todo lo que quieran, pero los datos son contundentes: la Argentina está mucho, MUCHO mejor que en 2023".

"Con cualquier método que elijan, la tendencia es la misma. Negar la evidencia empírica apelando a anécdotas es, lisa y llanamente, ir contra cuatro siglos de progreso científico", retrucó.

En ese momento, volvió a apuntar a los medios de comunicación: "Resulta insostenible que el 100% de los zócalos televisivos insistan en que 'Todo está mal' cuando tenemos el nivel de pobreza más bajo de los últimos siete años". De esa manera, el Presidente se refirió al dato de pobreza que difundió el Indec el 31 de marzo pasado, donde el índice descendió a 28,2% en el segundo semestre de 2025 mientras que la indigencia se ubicó en 6,3%.

"Eso no es análisis: es relato. ¿Significa esto que todos están mejor? No. Y sería intelectualmente deshonesto afirmarlo. Los procesos de mejora no avanzan a la misma velocidad para todos: las estadísticas reflejan promedios, y sabemos que hay gente en los extremos de la distribución", explicó.

En ese sentido, indicó que "precisamente por eso hay que persistir: para normalizar la economía y, con ella, la vida de todos los argentinos" y pidió "paciencia". "El rumbo es el correcto. Cambiarlo sería dinamitar lo logrado. Sabemos que estos últimos meses fueron duros. Y no es casualidad: es el costo de las bombas que dejaron los irresponsables psicópatas kirchneristas que intentaron hacer volar la economía por los aires el año pasado", acusó a la oposición.

Por último, observó: "Eso no sale gratis: implicó tasas más altas, menor actividad y más inflación. Pero los resultados ya están a la vista: la economía está empezando a levantar vuelo con fuerza. No nos van a psicopatear. Sabemos exactamente qué hay que hacer y lo estamos haciendo".

La respuesta de Pettovello

La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, a quien Milei destacó por llevar adelante las políticas públicas que impactan sobre los sectores más vulnerables y de la reducción del dato de la pobreza, se hizo eco de la publicación de Milei.

Pettovello_Milei

Con una publicación en X, que también título "Datos", la funcionaria remarcó que "mientras se insiste en instalar relatos a partir de percepciones acerca de un supuesto deterioro de la clase media, nosotros trabajamos con datos concretos y evidencia".

"Esa es la única manera seria de entender lo que está pasando en la Argentina", lanzó.

La ministra compartió un informe elaborado por el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, dependiente de la cartera que coordinan, en el que se analiza la evolución de los ingresos en la Argentina.

"El estudio —basado en datos oficiales del Indec— muestra que entre 2023 y 2025 todos los sectores, incluyendo los sectores medios, mejoraron su nivel de ingresos en relación con la canasta básica", aseguró.

En dicho trabajo, se asegura que "entre el cuarto trimestre de 2023 y el cuarto trimestre de 2025, el ingreso per cápita familiar creció en términos reales en todos los deciles de la distribución, medido en relación a la Canasta Básica Total (CBT)".

"La mejora fue progresiva: los deciles de menores ingresos registraron las variaciones reales más altas. El segundo decil lideró el crecimiento (+43,3%), seguido por el tercero (+37,0%), mientras que el decil más alto mostró la variación más baja (+29,9%)", agregaron.