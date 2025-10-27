Javier Milei celebró su victoria y adelantó los principales cambios que planea a partir del 11 de diciembre

En ese sentido, Milei insistió en que su gestión ingresará en una fase de reformas profundas: “Esto es la confirmación del rumbo. Ahora vamos recargados por las reformas estructurales. Cuantas más reformas hagamos, mejor será la calidad de vida de los argentinos”.

Cambios en el Gabinete de Javier Milei y nueva composición del Congreso

Consultado sobre los posibles cambios en el Gabinete, Milei confirmó que los definirá en función del nuevo escenario legislativo. “El segundo tramo del mandato empieza el 11 de diciembre, cuando cambie la composición del Congreso. Es un proceso que se va madurando y dialogando con las personas que creo que son la estructura óptima para avanzar en esta agenda”, explicó.

El Presidente evitó adelantar nombres y se limitó a decir que su prioridad será rodearse de “los mejores”.

“Voy a convocar a los mejores para lograr los resultados que necesito. No importa que no estén pintados de violeta. Dos de mis mejores ministros son Patricia Bullrich y Luis Petri, que fueron mis rivales en 2023. Eso muestra que me gusta trabajar con gente talentosa; eso hace más fácil mi tarea”, destacó.

Milei también valoró el papel del PRO durante sus primeros dos años de gobierno: “Durante estos años el acompañamiento del PRO fue muy fuerte y logramos cosas muy importantes. Ahora elevamos la cantidad de bancas, La Libertad Avanza acaba de sumar 64 diputados nuevos y llegamos a 20 senadores”.

Reformas impositiva y laboral: el nuevo eje del debate

Uno de los puntos centrales de la entrevista fue la agenda de reformas que el Gobierno buscará impulsar en el Congreso a partir de diciembre. “Son dos reformas que ya tenemos diseñadas: la impositiva y la laboral. Las propondremos y las debatiremos, pero en un debate constructivo, no destructivo como hasta ahora”, afirmó el mandatario.

Milei explicó que su objetivo es “simplificar el sistema impositivo, bajar la carga fiscal y generar más recursos en el sector privado”. “Eso va a generar más empleo y mejores salarios. Y eso, a su vez, facilitará avanzar en la modernización laboral”, añadió.

Sobre ese punto, precisó que la modernización laboral será opcional: “Quien quiera puede seguir en el régimen actual, aunque desde mi punto de vista es anacrónico. Si el 50% de los trabajadores están en la informalidad, algo funciona mal. Queremos un sistema que permita que los que están fuera del mercado puedan ingresar”.

Según el Presidente, esa transición formal “tendrá múltiples beneficios”: permitirá mejorar la recaudación, bajar impuestos, fortalecer el sistema previsional y aumentar las jubilaciones. “Todo eso va a impactar en el crecimiento económico. Y además estamos avanzando muy fuerte con Estados Unidos en materia comercial, lo que también favorecerá a todos los argentinos de bien”, aseguró.

Javier_Milei_celebra

Relación con los gobernadores y el futuro político

Milei también anticipó que planea reunirse con los gobernadores de Provincias Unidas y con el expresidente Mauricio Macri para consolidar acuerdos legislativos. “Voy a trabajar con todas las fuerzas que quieran una Argentina mejor. Si logramos consensos serios, podemos hacer mucho por los argentinos”, dijo.

Consultado por su vínculo con el gobernador bonaerense Axel Kicillof, fue tajante: “Kicillof es parte del problema, no de la solución. Alguien que abraza las ideas comunistas no puede ser parte de la solución. Nosotros creemos que quien las hace las paga, no en romantizar el delito”.

En cambio, ponderó el trabajo conjunto con Maximiliano Pullaro en Santa Fe, destacando los avances en seguridad: “Recuperamos Rosario para los argentinos. Eso muestra que cuando hay voluntad política se puede avanzar”.

Milei, sobre un llamado a Kicillof: “Es parte del problema, no de la solución”

Ante la consulta sobre si estaría dispuesto a trabajar junto al gobernador bonaerense Axel Kicillof, el presidente Javier Milei fue contundente: “El gobernador Kicillof es parte del problema, no es parte de la solución. Alguien que abraza las ideas comunistas no puede ser parte de la solución”, afirmó.

El mandatario trazó un paralelismo con la cooperación brindada al gobernador santafesino Maximiliano Pullaro en materia de seguridad y lucha contra el narcotráfico: “Cuando Pullaro necesitó nuestra ayuda fuimos, con la doctora Patricia Bullrich, y dimos una tremenda batalla. Recuperamos Rosario como un lugar hermoso, no solo para vivir, sino también para hacer turismo.”

En contraste, Milei cuestionó con dureza al kirchnerismo y lo acusó de “romantizar el delito”. “El problema con el kirchnerismo es que ha romantizado el delito. Nosotros creemos que quien las hace, las paga. Ellos transformaron al victimario en víctima: esa es la perversión de la izquierda”, sostuvo.

Finalmente, el presidente dejó en claro las diferencias ideológicas con Kicillof y su espacio político: “Yo quiero bajar los impuestos y darle más libertad a la gente. Ellos quieren reventarle la cabeza a impuestos y cercenar la libertad. Es muy difícil encontrar un punto de encuentro. Pero bueno, eso ya lo resolvieron los argentinos.”

Un “nuevo capítulo” desde el 11 de diciembre

Sobre el Presupuesto y los desafíos económicos de 2026, Milei sostuvo que el Congreso debería esperar a la nueva composición para discutirlo. “Sería una actitud seria y responsable hacerlo bajo la nueva estructura parlamentaria”, dijo. También señaló que “el ajuste fuerte se hizo en 2024” y que “a partir de 2025 y 2026 se podrán discutir acuerdos con más flexibilidad fiscal”.

Finalmente, al reflexionar sobre su evolución política desde su asunción, el mandatario reconoció que el proceso lo transformó: “El aprendizaje desde febrero hasta ahora fue enorme. Después de las elecciones de septiembre, fue un curso hiperacelerado que me templó de otra manera”.

Milei cerró la entrevista agradecido por el apoyo de los votantes y con un mensaje de continuidad: “Yo vine por el bronce. Voy a hacer lo que tengo que hacer para cumplir el mandato que me dieron los argentinos”.