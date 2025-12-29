Javier Milei confirmó que viajará al Reino Unido y ratificó que la soberanía sobre Malvinas "no es negociable"

Mientras que el secretario de Comunicación y Prensa, Javier Lanari, publicó en su cuenta de X: "Mientras Milei sea Presidente, la Argentina nunca abandonará su reclamo por Malvinas. La solución es siempre por la vía pacífica y diplomática. De manera adulta y alejada de posiciones demagógicas y falso nacionalismo...".

El jefe de Estado adelantó que entre abril y mayo de 2026 viajará al Reino Unido, lo que lo convertirá en el primer presidente argentino del siglo XXI en pisar territorio británico. El último mandatario en hacerlo fue Carlos Saúl Menem, durante su visita de 1998, en un gesto que en su momento buscó normalizar las relaciones bilaterales tras la guerra de 1982.

Para Milei, mantener vínculos deteriorados con Londres por la cuestión Malvinas tiene consecuencias que van más allá del plano diplomático. “Tener relaciones pobres genera el riesgo de disminuir las transacciones culturales y económicas”, planteó en la entrevista, al justificar su intención de avanzar hacia una relación que definió como “madura” entre ambos países.

En un tramo más distendido de la charla, el Presidente incluso apeló a referencias culturales para ilustrar su postura. Declaró su admiración por bandas británicas icónicas como The Beatles y The Rolling Stones, y bromeó sobre el impacto personal que tendría una ruptura total con el Reino Unido. “Imaginate si tuviera que privarme del placer de escucharlos. Sería un deterioro significativo para mi vida”, expresó.

Consultado sobre la posibilidad de reunirse con el primer ministro británico, Kier Starmer, líder del Partido Laborista, Milei no descartó un encuentro pese a las diferencias ideológicas. “¿Por qué no?”, respondió, y aseguró que estaría dispuesto incluso a invitarlo a la Argentina como gesto de reciprocidad para avanzar en el fortalecimiento del vínculo bilateral.

milei meloni

Sin embargo, el mandatario dejó entrever que su mayor interés político dentro del escenario británico está puesto en Nigel Farage, líder del partido Reform UK, de ultraderecha. “Tiene una mirada muy interesante y hay mucho que aprender de eso. Sería un encuentro del cual aprendería mucho”, afirmó Milei, marcando afinidades ideológicas con el dirigente euroescéptico.

En la entrevista, el Presidente también se refirió a su relación con otros líderes europeos, en especial con la primera ministra italiana Giorgia Meloni. “Nos llevamos excelente”, aseguró, y destacó su coincidencia en temas clave de la agenda internacional.

Según Milei, Meloni “confronta abiertamente con la agenda woke” y mantiene una postura firme sobre la inmigración. “Cuando la inmigración no incluye integración cultural, es invasión”, sostuvo el mandatario argentino.