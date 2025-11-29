Javier Milei defendió la Boleta Única de Papel y apuntó contra el kirchnerismo: "Bajó el riesgo kuka". 

Embed Estaba trabajando con un Ministro y al repasar la evolución de la Cámara de Diputados, pasando de 2 bancas (2021) a sólo por ahora 94, me dejó una reflexión:

"La boleta única papel es el shock de productividad más grande que haya tenido Argentina al bajar el riesgo kuka".

El Gobierno quiere extender la BUP a todo el país para 2027

Unificar el sistema de votación en todas las provincias y habilitar la Boleta Única de Papel para las elecciones de 2027 sigue siendo una posibilidad. Para avanzar en esa dirección, la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, se reunirá con los presidentes de LLA antes de fin de año.

Con el apoyo de los gobernadores dialoguistas, en un esquema que unifique elecciones nacionales con las disputas provinciales y municipales, este sistema podría quedar establecido. Actualmente, Córdoba, Mendoza y Santa Fe ya utilizan la BUP en sus comicios.

Karina Milei, se reunirá con los presidentes de LLA.

Congreso de LLA en Mar del Plata y nuevas reformas en la agenda oficial

Karina Milei convocó además a un congreso partidario de La Libertad Avanza este domingo en Mar del Plata, junto con el diputado electo y armador político Sebastián Pareja.

Entre las prioridades a tratar en el Congreso Nacional por parte del Ejecutivo figuran: