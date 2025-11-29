Javier Milei defendió la Boleta Única de Papel y apuntó contra el kirchnerismo: "Bajó el riesgo kuka"
El Presidente comparó el resultado electoral del 2021 con el de este año y remarcó las 94 bancas que tendrá La Libertad Avanza. “Es el shock de productividad más grande”, indicó.
El presidente Javier Milei volvió a respaldar la implementación de la Boleta Única de Papel (BUP) y lanzó una crítica al kirchnerismo al afirmar que este sistema “bajó el riesgo kuka”. El comentario se dio en sus redes sociales, donde destacó el impacto de la reforma electoral aplicada en las legislativas del 26 de octubre.
“Estaba trabajando con un ministro y al repasar la evolución de la Cámara de Diputados, pasando de 2 bancas en 2021 a 94, me dejó una reflexión: ‘La Boleta Única de Papel es el shock de productividad más grande que haya tenido Argentina al bajar el riesgo kuka’ ”, publicó el mandatario.
La referencia de Milei tiene que ver con el resultado electoral: La Libertad Avanza obtuvo una representación significativamente mayor en el próximo Congreso, lo que facilitará el tratamiento de su agenda legislativa.
Las últimas elecciones fueron las primeras de alcance nacional en las que se utilizó la boleta única, reemplazando el sistema tradicional de boletas partidarias. Aunque varias provincias ya la habían implementado, fue la primera vez que se aplicó a nivel nacional.
El Gobierno quiere extender la BUP a todo el país para 2027
Unificar el sistema de votación en todas las provincias y habilitar la Boleta Única de Papel para las elecciones de 2027 sigue siendo una posibilidad. Para avanzar en esa dirección, la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, se reunirá con los presidentes de LLA antes de fin de año.
Con el apoyo de los gobernadores dialoguistas, en un esquema que unifique elecciones nacionales con las disputas provinciales y municipales, este sistema podría quedar establecido. Actualmente, Córdoba, Mendoza y Santa Fe ya utilizan la BUP en sus comicios.
Congreso de LLA en Mar del Plata y nuevas reformas en la agenda oficial
Karina Milei convocó además a un congreso partidario de La Libertad Avanza este domingo en Mar del Plata, junto con el diputado electo y armador político Sebastián Pareja.
Entre las prioridades a tratar en el Congreso Nacional por parte del Ejecutivo figuran: