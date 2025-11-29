El nuevo desafío de Milei: consolidar una mayoría propia para ganar las batallas por el Presupuesto y la Reforma Laboral

La reacción del Gobierno ante el rechazo de la CGT a la reforma laboral

Manuel Adorni volvió a reunir al Consejo de Mayo pero crece la polémica con la CGT que no avaló el proyecto de Reforma Laboral. Foto Presidencia.

“Va a entrar la reforma laboral el 10 de diciembre en extraordinarias”, confirmó Patricia Bullrich antes de jurar el viernes como senadora electa.

La todavía ministra de Seguridad precisó que el proyecto, debatido durante más de seis meses en el Consejo de Mayo (sin aval de la CGT), ingresará por el Senado. Lo hará junto con la reforma al código penal y la ley de periglaciares.

Tal como anticipó A24.com esta semana, el objetivo del Gobierno es un debate exprés de la reforma laboral antes de fin de año. Para eso, Milei está dispuesto a enfrentar a la CGT si rechaza su proyecto, aunque parece guardarse un as bajo la manga.

Aunque el borrador fue presentado hace seis meses por el ministro Federico Sturzenegger en la mesa del Consejo de Mayo, en la Casa Rosada aclararon a A24.com que “el texto está estructurado, pero no cerrado”.

A través de su representante en el Consejo de Mayo, Gerardo Martínez, las nuevas autoridades de la CGT anticiparon que si no son convocados para consensuar modificaciones al texto original, la central sindical convocará a una movilización en contra de la reforma laboral junto a opositores.

A pesar de la advertencia expresada por el jefe de la UOCRA, de buen diálogo con Santiago Caputo, Adorni no descarta convocar a las nuevas autoridades de la CGT para intentar un último acercamiento.

“Movilizarse en contra de las reformas que propone un espacio político que hace menos de un mes acaba de ser contundentemente ratificado en las urnas, no tiene sentido alguno. Obviamente que la intención de que la CGT forme parte del Consejo de Mayo es fundamental para tener reformas avaladas por todos los sectores de la política”, dijo a A24.com un importante referente del PRO que decidió acompañar al gobierno.

Así, tanto la Casa Rosada como sus aliados, deslizaron una inminente batalla con la CGT, si el nuevo triunvirato sindical, convoca a protestar en las calles.

Pero el hermetismo con que la Casa Rosada maneja el tema de la reforma laboral es total, al punto de prohibir a los aliados que integran el Consejo de Mayo difundir los principales puntos del proyecto.

Según adelantaron fuentes oficiales a A24.com, Milei presentará los proyectos por cadena nacional el próximo 9 de diciembre. Hasta entonces, el Gobierno prohibió a todos sus interlocutores que filtren los textos de las reformas.

¿Quieren dejarle el anuncio exclusivo para el Presidente o se guardan puntos para negociar?

En la Casa Rosada se muestran confiados en conseguir los votos y que la "ley de leyes" sea votada en ambas cámaras antes de fin de año. Karina Milei y Adorni celebraron junto a Santilli el anuncio de cinco gobernadores peronistas que negociarán para formar un interbloque federal, con sus diputados y senadores que defiendan los intereses puntuales de sus provincias, negociando las leyes con el gobierno.

El anuncio parece producto de las negociaciones que asumieron Adorni y Santilli, quienes ya suman reuniones con 16 de los 20 gobernadores que firmaron el Pacto de Mayo.

Según admiten los gobernadores, negocian que en el Presupuesto 2026 el Gobierno incluya cambios en las partidas. Reclaman el pago de deudas por coparticipación, obras públicas paralizadas y avales para endeudamiento. Todo a cambio de su apoyo a las reformas de Milei. También desembarcos de proyectos productivos, como baja de retenciones a las exportaciones de determinados productos como el petróleo

El ministro del Interior cerró el viernes con una reunión en Casa Rosada con el gobernador de Jujuy, Carlos Sadir, y el lunes continuará con el de Corrientes, Gustavo Valdés.

Solo resta convocar a Sergio Ziliotto (La Pampa), Claudio Poggi (San Luis), Maximiliano Pullaro (Santa Fe) y Jorge Macri (CABA) para evaluar los pasos que tomarán de cara a los cuatro peronistas rebeldes.

Martín Menem es el garante de los proyectos de Milei en Diputados y Patricia Bullrich en el Senado. Su apoyo se da en medio de la desconfianza que persiste entre Milei y la vicepresidenta Victoria Villarruel, a quien en la Casa Rosada siguen considerando como “traidora”.

La interna con Victoria Villarruel

Javier Milei terminó de relanzar el gabinete esta semana con varios gestos de despedida con sus ministros Patricia Bullrich y Luis Petri, primero en una reunión de gabinete musicalizada con un tema de rock de La Berisso y después con anuncios y actos formales ante las fuerzas de seguridad (PFA, PSA Gendarmería) y las FF.AA.

El gesto de Milei de incorporar a un militar en funciones en el gabinete como ministro de Defensa, fue un mensaje político sin precedentes al cumplirse este 10 de diciembre 43 años de retorno a la Democracia.

Pero también esconde un mensaje político que busca acercamiento del Gobierno a las fuerzas armadas, y cortarle cualquier rastro de autonomía política a la vicepresidenta, en un ámbito donde Villarruel es conocida por sus vínculos con la última dictadura.

Con Bullrich marcándole la cancha en el Senado y Presti en Defensa, la Casa Rosada terminó de acorralar a quien considera "una traidora”.

El próximo miércoles Milei le tomará juramento a la nueva ministra de Seguridad, que representa la continuidad de la “doctrina Bullrich”.

Pero Presti deberá esperar para jurar como ministro de Defensa hasta el 10 de diciembre, porque antes de dejar el cargo en Defensa para asumir como Diputado, Petri debe resolver una fuerte interna militar desatada por el recambio de las cúpulas de las tres fuerzas armadas.