Nito Artaza rompió el silencio sobre el dramático estado de salud de Silvina Scheffler: "Fue..."

“Ha evolucionado muy bien, está muy bien. Siempre estamos en contacto. Yo ya venía en contacto con ella y acompañándola también. Está muy bien. La veo con muchas ganas. Se puso muy bien al enterarse de que ya pudieron detectar de qué se trataba”, subrayó el artista.

Nito Artaza

Cuándo se separaron Nito Artaza y Silvina Scheffler

Silvina Scheffler, conocida por el público como “la profe” tras su paso por Gran Hermano, mantuvo una relación con el humorista, productor teatral y político Nito Artaza durante casi cuatro años, un vínculo que fue mediático durante buena parte de 2015. La pareja llegó a convivir y también participó junta en Bailando por un sueño, mostrando una relación que en varios momentos parecía sólida y estable frente a las cámaras.

Sin embargo, la historia de amor comenzó a mostrar grietas cuando las crisis personales y los rumores empezaron a interferir. Varios allegados a la pareja señalaron que las diferencias surgieron sobre la presencia de terceras personas, especialmente Cecilia Milone, con quien Artaza había tenido un vínculo previo. Incluso, se llegó a hablar de infidelidades que terminaron afectando la convivencia.

Finalmente, a fines de 2015 la pareja decidió poner fin a su relación. En los comunicados públicos tras la ruptura, Artaza habló de una separación basada en el cariño y el respeto mutuo, aunque quedó claro que las diferencias habían hecho difícil la continuidad de la relación.

Desde ese entonces, ambos siguieron caminos distintos, tanto en lo personal como en lo profesional.