Nito Artaza rompió el silencio sobre el dramático estado de salud de Silvina Scheffler: "Fue..."
Nito Artaza aportó información sobre la salud de Silvina Scheffler, su expareja, a quien visitó en las últimas horas en la Clínica Bazterrica luego que se le detectara leptospirosis.
27 dic 2025, 21:43
En las últimas horas de este cierre de 2025 trascendió una noticia que generó preocupación: Silvina Scheffler, recordada por el público como “la profe” de Gran Hermano y expareja de Nito Artaza, se encontraba internada en terapia intensiva en la Clínica Bazterrica a raíz de un cuadro de leptospirosis.
Fue el propio productor teatral quien decidió expresarse públicamente sobre la situación de su expareja, llevando algo de calma en medio de la preocupación general. Desde un lugar cercano y con información de primera mano, aportó precisiones sobre el diagnóstico y la evolución del cuadro, transmitiendo tranquilidad y dejando en claro que el seguimiento médico se realiza de manera constante.
“Estuvo en terapia durante cinco días, pero ahora ya la van a pasar a una sala común”, le contó a TN Show, y profundizó: “El tema fue delicado porque era un virus que no encontraban; se lo detectaron al final”.
Por otro lado, destacó el excelente trato profesional recibido: “Fue muy bien atendida ahí en la Bazterrica, excelente. Yo estuve acompañándola también, por supuesto. Estuvo su hermana, y también vino su madre desde Entre Ríos”.
“Ha evolucionado muy bien, está muy bien. Siempre estamos en contacto. Yo ya venía en contacto con ella y acompañándola también. Está muy bien. La veo con muchas ganas. Se puso muy bien al enterarse de que ya pudieron detectar de qué se trataba”, subrayó el artista.
Cuándo se separaron Nito Artaza y Silvina Scheffler
Silvina Scheffler, conocida por el público como “la profe” tras su paso por Gran Hermano, mantuvo una relación con el humorista, productor teatral y político Nito Artaza durante casi cuatro años, un vínculo que fue mediático durante buena parte de 2015. La pareja llegó a convivir y también participó junta en Bailando por un sueño, mostrando una relación que en varios momentos parecía sólida y estable frente a las cámaras.
Sin embargo, la historia de amor comenzó a mostrar grietas cuando las crisis personales y los rumores empezaron a interferir. Varios allegados a la pareja señalaron que las diferencias surgieron sobre la presencia de terceras personas, especialmente Cecilia Milone, con quien Artaza había tenido un vínculo previo. Incluso, se llegó a hablar de infidelidades que terminaron afectando la convivencia.
Finalmente, a fines de 2015 la pareja decidió poner fin a su relación. En los comunicados públicos tras la ruptura, Artaza habló de una separación basada en el cariño y el respeto mutuo, aunque quedó claro que las diferencias habían hecho difícil la continuidad de la relación.
Desde ese entonces, ambos siguieron caminos distintos, tanto en lo personal como en lo profesional.