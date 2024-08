Javier Milei le escribió a Alberto Fernández y le hizo un ofrecimiento sobre su perro Dylan

Cabe recordar que cuando se reunieron para el traspaso, el actual Presidente le dijo a Fernández si no quería dejar en la quinta de mandatarios a su perro de raza collie, que vivió allí en los cuatro años de gestión del Frente de Todos.

milei alberto tuit.jpg

La Justicia investigará a la exministra Ayelén Mazzina por no responder a las denuncias de Fabiola Yañez

El fiscal Ramiro González ordenó este miércoles investigar a la exministra de Mujeres, Género y Diversidad Ayelén Mazzina por la denuncia que realizó la exprimera dama Fabiola Yáñez tras la falta de respuestas cuando le reveló que estaba sufriendo violencia de género por parte del entonces presidente de la Nación Alberto Fernández.

En ese marco, la exfuncionaria podría quedar imputada de incumplimiento de los deberes de funcionario público.

“La Sra. Fabiola Yañez dio a conocer que, mientras se encontraba en un viaje en Foz de Iguazú, República Federativa de Brasil, realizado junto a Ayelén Mazzina, entonces titular del Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad de la Nación, después de una cena le mostró a través de su teléfono celular los golpes que sufrió, causados por Alberto Fernández, expresándole además que se quería ir de la quinta de Olivos, ante lo cual, la entonces ministra se limitó a referirle ‘no lo puedo creer, Fabi, contá conmigo y vení al Ministerio de la mujer’, sin tomar ningún tipo de medida conforme al rol que desempeñaba en ese momento. En relación con este hecho, fórmese legajo de investigación por separado”, señala el dictamen del Ministerio Público Fiscal.

La Justicia investigará a la ex ministra Ayelén Mazzina por no responder a las denuncias de Fabiola Yañez por violencia de género La Justicia investigará a la ex ministra Ayelén Mazzina por no responder a las denuncias de Fabiola Yañez por violencia de género. (Foto: archivo)

En el escrito que presentó la querella de Fabiola Yáñez indicaron: “En una oportunidad le pedí que me acompañe a dar una entrevista a Brasil. En ese país, y en el mundo, éramos referentes por tener Ministerio de la Mujer, así que me pareció apropiado ir con ella (Mazzina) y, más aún, hablarle de lo que vivía".

Y añadieron: "Recuerdo que después de la conferencia fuimos a cenar y, antes, nos sentamos afuera, había un banco. Le dije: ‘Tengo que decirte algo. Le muestro la foto y le muestro los videos de Alberto con otra mujer teniendo relaciones en La Casa Rosada’. Se queda callada. Dice: no lo puedo creer, Fabi, contá conmigo y vení al Ministerio de la Mujer. Y no hizo nada. Después de eso, la encuentro un día en una cena a la que fui con Alberto. Se acerca y por lo bajo me dice: ‘¿Estás mejor?’. Sentí que me estaba tomando el pelo”.