Javier Milei opinó sobre la Boleta Única: "No vamos a ser parte de rejuntes electorales"

Y apuntó contra el Frente de todos: "Pareciera que al Gobierno mucho no le gusta esto de avanzar en la transparencia. No le gusta".

Desde el punto de vista presupuestario sostuvo que la boleta única “implicaría un tremendo ahorro y además sería muchísimo más fácil fiscalizar. Eso permitiría a la fuerzas más pequeñas poder defender los votos mejor", afirmó el diputado Milei.

Milei apuntó contra Juntos por el Cambio

Al ser consultado por A24 sobre la interna por su alianza con Juntos por el Cambio dijo que "la verdad eso no es un problema nuestro, es algo que deberían resolver ellos internamente. En el caso particular de Juntos por el cambio parece verdaderamente muy poco educado expulsar a alguien que no pidió entrar. Eso me pareció una muestra de debilidad muy grande".

Sin embargo, aclaró que "es un error que han cometido y muchos de ellos están reconociendo". "Nosotros nunca pedimos estar en ese espacio, creemos que las adhesiones tiene que ser por afinidad ideológica", dijo.

Bullrich Milei.jpg

"Nosotros sí estamos dispuestos a recibir a aquellos que estén en defensa de los derechos de las personas a la libertad o la libertad individual pero no posiciones colectivistas que lo único que hacen es hundir el país"

Sobre sus coincidencias con Patricia Bullrich, adelantó: "No hay futuro de hacer una alianza con Juntos por el Cambio porque desde nuestro punto de vista están construyendo un fracaso. Así como fracasó la alianza, fracaso cambiemos y está fracasando el Frente de Todos. Ese armado de agrupaciones y rejuntes para conseguir un resultado electoral pero sin una conciencia ideológica lo único a lo que conduce es un desastre".

"Aquellos que están dispuestos a defender las ideas de la libertad nosotros los vamos a recibir con los brazo abiertos en la Libertad Avanza pero nosotros no vamos a ser parte de rejuntes electorales que lo único que buscan es ganar una elección y después conducen a gobiernos desastrosos que le hacen daño a los argentinos", repitió el economista.

Mieli sostiene que Alberto Fernández perdió la reputación

Sin dejar pasar por alto, Milei apuntó contra Alberto Fernández: "La situación del presidente es muy complicada, básicamente porque es una persona que ha perdido la reputación. Nada de lo que haga es creíble. Estos tironeos dentro del propio gobierno me parece que es estar jugando con fuego dentro de un lugar lleno de barriles de pólvora"

Y finalizó: "La economía argentina tiene unos desequilibrios monetarios, fiscales, monetarios muy profundos y que si este continuo debate frente al Poder Ejecutivo continúa eso podría derivar en una caída de la demanda de dinero y eso precipitar un desastre."