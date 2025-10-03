La inesperada revelación de la abogada de Mauro Icardi que hará estallar todo: "Siempre fui Wandista hasta que..."

Fue allí que la abogada y esposa de Rodolfo Barili, explicó sus dichos y apuntó fuerte contra la mismísima Wanda Nara: "Siempre fui Wandista hasta que conocí en primera persona la realidad de la relación y el otro personaje". "Quien yo creía que era víctima, era victimario, y viceversa. ¿Me explico? Yo también pensé que Eugenia, y también lo pensaba Mauro, que Eugenia le había dado a conocer esa supuesta aventura (a Wanda), y no había sido cierto. Mauro también tuvo que retractarse de sus dichos", prosiguió firme.

Asimismo, la letrada de Icardi señaló que la China Suárez por supuesto la disculpó, tanto a ella como a Mauro y les dijo que estaba acostumbrada al prejuicio porque ella no suele salir a hablar. En tanto, remarcó lo bien que la actriz le hace a Icardi al señalar que lo cuida mucho. "Yo creo que le hace muy bien, lo contiene, lo cuida mucho, lo ayudó muchísimo, fue un sostén enorme en toda su recuperación", concluyó tajante.

Lara Piro en diálogo con Intrusos - captura1

Qué dijo Mauro Icardi sobre Wanda Nara y Maxi López luego de que la Justicia fallase a su favor

En plena separación mediática de Wanda Nara, Mauro Icardi volvió a encender la polémica con un mensaje que no dejó lugar a interpretaciones. El futbolista, hoy en pareja con Eugenia “China” Suárez, celebró públicamente la resolución judicial que lo favoreció en la causa penal que habían impulsado su exmujer y Maxi López.

El delantero del Galatasaray eligió sus redes sociales para hacer catarsis. En una historia de Instagram publicó la foto de una carpeta con la leyenda “Causa Penal. Archivado” y, junto a la imagen, lanzó: “Me dicen por cucaracha que la causa fue archivada. ¿Les sorprende? A mí no. Otro invento, otra mentira, otra falsa denuncia”.

Lejos de quedarse ahí, el rosarino redobló la apuesta y dejó un segundo descargo cargado de ironía y enojo: “Lo único que espero es que no sigan usando a 5 menores porque el daño es irreparable. Se siguen cayendo las caretas poco a poco”. Con estas palabras, apuntó de lleno contra Wanda y López, dejando en claro su alivio por el archivo de la denuncia.

IG Mauro Icardi tras fallo judicial a su favor

Como era previsible, la publicación no tardó en replicarse en distintas plataformas y provocó un sinfín de comentarios. Mientras algunos celebraron su desahogo, otros señalaron que la relación con su ex sigue marcada por la tensión, pese a los intentos del Ministerio Público Tutelar de lograr un acercamiento en beneficio de sus hijas, Francesca e Isabella.

Cabe recordar que, a comienzos de este año, Wanda y Maxi habían presentado una denuncia en base a un informe escolar de uno de los tres hijos que ella comparte con López, donde supuestamente el menor expresaba sentimientos contradictorios hacia Icardi. La presentación incluía, además, un pedido de restricción de acercamiento.

Finalmente, la Justicia determinó que nada de lo señalado podía ser probado. En paralelo, durante los meses en que Icardi permaneció en Buenos Aires recuperándose de una lesión, se lo vio compartiendo tiempo con Valentino, Constantino y Benedicto, los hijos de Wanda y Maxi, en un clima que se mostraba mucho más armónico del que exponían los expedientes judiciales.