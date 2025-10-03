En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Política
Dinero
José Luis Espert
Elecciones 2025

El circuito del dinero: de Machado a Espert, la ruta de la transferencia de los U$S200.000

Se incorporó como prueba en la causa que se le siguió a Machado en los Estados Unidos. Allí surgió la cifra por la que se lo acusa a José Luis Espert, el candidato en primer término de LLA por la provincia de Buenos Aires para el 26 de octubre.

La transferencia de Fran Machado que complica al diputado José Luis Espert. (Foto: A24.com)

La transferencia de Fran Machado que complica al diputado José Luis Espert. (Foto: A24.com)
Leé también Los cambios de agenda de Javier Milei en medio de la polémica por el caso Espert
Milei decidió modificar fechas de sus actos de campaña a raíz del escándalo con su candidato a diputado (Foto: archivo).

Ahora, se conoció un dato revelador en un libro contable del Bank of America. Allí se registra una transferencia de 200.000 dólares destinada, justamente, a Espert, diputado nacional y primer candidato en la lista de La Libertad Avanza por la provincia de Buenos Aires para las elecciones del próximo 26 de octubre.

Machado está detenido en la ciudad de Viedma, Río Negro, mientras se decide su extradición a los EE.UU. en donde se lo acusa de fraude, conspiración para traficar drogas ilícitas y lavado de dinero.

La documentación, que salió a la luz en una investigación del diario La Nación, se incorporó como evidencia en un juicio celebrado en Texas. Allí se condenó a Debra Mercer-Erwin, socia de Machado, en 2023. Lo importante es que el asiento que figura en esa documentación es coincidente con la información que usó el dirigente peronista y también candidato Juan Grabois, para denunciar a Espert.

El militante kirchnerista - también candidato a diputados en las próximas elecciones - señaló un “libro contable secreto” en poder de los tribunales de Estados Unidos figuraba la referencia a este giro de 200.000 dólares.

200.000 dólares
El asiento de 200.000 dólares que se hizo a nombre de Espert. (Foto: Gentileza LN)

El asiento de 200.000 dólares que se hizo a nombre de Espert. (Foto: Gentileza LN)

Una transferencia a favor de José Luis Espert

Embed

En la investigación, queda en claro que la transferencia de 200.000 dólares a favor de Espert se hizo el 22 de febrero de 2020. En ese momento, Machado aún no estaba acusado públicamente por la justicia norteamericana por actividades como narcotraficante. Pero eso no significa que la persecución judicial posterior no tuviese en cuenta datos como este, como pruebas de la actividad ilegal de Machado.

El libro contable es de la empresa Wright Brothers Aircraft Title, propiedad de Debbie Mercer-Erwin, la socia de Machado condenada en los Estados Unidos.

Datos coincidentes más que sugestivos

Una de las cosas que llama la atención de esta documentación conocida en las últimas horas, está en el detalle del asiento contable. Se consignó de esta manera:

  • 6817 For further credit to...José Luis Espert N28FM
la matrícula del avión de Machado
En el asiento con los 200.000 dólares para Espert se anotó la matrícula del avión de una de las fotos con Machado. (Foto: A24.com)

En el asiento con los 200.000 dólares para Espert se anotó la matrícula del avión de una de las fotos con Machado. (Foto: A24.com)

Traducido, dice "para (o por) futuros créditos...", pero lo significativo es ese número: N28FM. Es la matrícula del avión que aparece de fondo en una de las fotos en que Espert aparece junto a Fred Machado. Recordamos que en las últimas horas también se supo que Espert usó aviones de Machado al menos, en 35 oportunidades.

espert da explicaciones
Una vez que se conoció el asiento en un libro contable, por los 200.000 dólares, Espert dio una explicación. (foto: Captura de TV)

Una vez que se conoció el asiento en un libro contable, por los 200.000 dólares, Espert dio una explicación. (foto: Captura de TV)

Los datos que llevaron a una condena

Esa información aportada por La Nación es parte del material del BofA (Bank of America) que se admitió en el juicio al que ya hicimos mención. Se usó como prueba para la condena a la socia de Machado en mayo de 2023. La halló culpable de cuatro de los siete cargos que afrontó: conspiración para facilitar el narcotráfico, importación de cocaína, lavado de activos y conspiración para infringir las registraciones de aeronaves en Estados Unidos.

Como dijimos, en las planillas del BofA, el 22 de enero de 2020, Mercer Erwin emitió por orden de Machado, una transferencia saliente por 200.000 dólares que se procesó a través de una “cash payment order” (orden de pago en efectivo).

Para la justicia de los Estados Unidos, no hay duda de que Machado, junto con Mercer-Erwin y otros, utilizó este entramado no solo para desarrollar negocios legítimos de aviación, sino también para blanquear dinero vinculado al narcotráfico. Por eso pide la extradición de Machado, que aguarda detenido en Viedma.

Según la fiscalía de Estados Unidos, los registros del Bank of America y la contabilidad paralela llevada por Machado y Mercer-Erwin se pudo determinar que la mujer se hizo de 4,9 millones de dólares con estas maniobras y Machado, con 75 millones. Por lo tanto, Machado, como su exsocia, está acusado de haber integrado “asociaciones delictivas” destinadas al narcotráfico, lavado de dinero y fraude.

El libro "secreto" de contabilidad, en el que aparece asentado el pago de 200.000 dólares para José Luis Espert, se usó como prueba para la condena a Mercer-Erwin. La justicia norteamericana, con esos elementos y otros más, espera que la Argentina extradite a Machado para juzgarlo por narcotraficante, entre otros cargos.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Dinero José Luis Espert Transferencia Dólar Narcotráfico Estados Unidos Juan Grabois Elecciones 2025
Notas relacionadas
La fuerte declaración de la exjefa de campaña de Espert: "Está sucio, le gusta más la plata que el dulce de leche"
La Justicia confirmó que Espert viajó 35 veces en el avión de Fred Machado
Espert explicó en un video cómo y por qué recibió 200 mil dólares

Últimas Noticias

Más sobre Política

Más sobre Política

Te puede interesar