Javier Milei sufre fisuras internas por el avance de Macri y por la falta de fiscales para el balotaje

Otras fuentes libertarias aseguraron que la situación de la fiscalización es alarmante. Apenas Milei y el PRO tienen garantizado, por ahora, el 60% de los 110.000 fiscales que se necesitan en todo el país para asegurar la elección limpia. Pero este jueves la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, dijo que "tenían cubierto el 87% del territorio" y que confiaban en que llegarán al 100% en los días que faltan para el balotaje del 19 de este mes.

El PRO aportó para la coordinación a Guillermo Dietrich, Paula Bertol y José Torello. Pero tienen resistencias y recelos del coordinador libertario, Guillermo Ferraro, de confianza de Milei, pese a que éste le pidió ayuda a Macri.

El poder se trasladó desde el Hotel Libertador a la avenida Libertador

El peso del poder se trasladó desde el Hotel Libertador a las oficinas de la Avenida Libertador 7200 que Macri armó en 24 horas hace dos semanas, incluso con máquinas de gaseosas. Allí circulan macristas y libertarios. El propio jefe político de Milei, Guillermo Francos, pidió instalar una oficina propia en esa sede surgida del Pacto de Acassuso.

Los problemas de fiscalización generaron nerviosas reuniones en estas horas. Las miradas libertarias y macristas se depositaron en Ferraro, eventual ministro de Infraestructura, que tiene a su cargo el operativo de fiscalización, y que en las elecciones del 22 de octubre ya funcionó en forma deficiente.

Karina Milei, comisaria política de su hermano candidato, se reunió este martes con Ferraro, Francos, Nicolás Posse y Sebastián Pareja para interiorizarse de los problemas. Ferraro organiza en todo el país. Pareja en la provincia de Buenos Aires. “Ferraro le sigue diciendo que el operativo fue muy bueno y que salió bien y Karina le cree, pero actualmente hay fiscales nuestros que ni reciben el poder y muchos que no van a ir”, se lamentó un libertario.

milei_M.jpg En las elecciones del 22 de octubre, la fiscalización de LLA ya funcionó en forma deficiente. (Foto: NA).

Fiscales voluntarios en el balotaje, pagos en las elecciones de octubre

También Ferraro suele desmerecer la ayuda del PRO y le quita importancia. “Dice que, en realidad, no la necesita porque ya está todo encaminado y que solo aportan muy poco”, se quejan en las propias filas del frente mileista.

¿Por qué cubren solo el 60% de los fiscales que Milei tuvo en octubre? Porque en el balotaje del 19 serán casi todos voluntarios, mientras que en octubre eran pagos y financiados por los líderes provinciales libertarios que necesitaban asegurar sus cargos de diputados, legisladores y concejales.

“Imaginate que Alfredo Olmedo en Salta ya puso la plata para ser diputado. Ahora solo está la boleta de Milei y no va a poner más guita”, señaló a A24.com uno de los operadores avezados de Milei. Por otro lado, el lunes 20 será feriado nacional y el fin de semana largo puede dificultar la convocatoria a fiscales y la propia asistencia de votantes de Milei a las urnas. El público que vota a Milei puede tentarse con el turismo y el Previaje.

Macri le da confianza a Milei y genera tensión

Por otra parte, en una reunión del lunes a la noche hizo eclosión en la tropa libertaria el avance político de Macri sobre los futuros espacios de poder en un hipotético gobierno de Milei. Es por eso que el candidato tuvo que decir que no negociará nada del plan económico, ni la dolarización ni el cierre del Banco Central.

En esa reunión del hotel Libertador hubo gritos, furia y portazos. “Macri es la única persona que le da confianza y seguridad a Milei para organizar la fiscalización y un futuro equipo porque a Milei le faltan cuadros para formar un gobierno. Y eso pone nerviosos a muchos de nosotros”, señaló a A24.com un alto dirigente de los libertarios.

También la rebelión interna obedece a que Milei le concedió todo el manejo político a Guillermo Francos, a su mano derecha Lisandro Catalán, a Nicolás Posse y a Guillermo Ferraro. Son todos los que trabajaban con Milei en Aeropuertos 2000. En frente quedaron entonces los históricos organizadores de La Libertad Avanza.

Ellos son Carlos Kikuchi, senador bonaerense electo; los operadores Julio Serna y Sebastián Pareja y el diputado nacional electo Pablo Ansaloni, que publicó su enojo por el acuerdo con Macri, con quien se enfrentó desde 2019. Kikuchi viene trabajando con Milei desde la primera hora y representa a los "fundadores" junto a Ramiro Marra y a Eugenio Casielles, corridos por Karina Milei tras peleas por fondos de campañas. Marra tiene una mordaza por el resto de la campaña.

Ansaloni, el que se fue, volvió y podría volver a irse si pierde Milei

Por el Pacto de Acassuso y el acuerdo con Macri, Ansaloni había anunciado su retiro junto a la senadora nacional por San Luis, Ivana Arrascaeta, mientras que 8 legisladores bonaerenses también informaron que harían un bloque aparte. Ansaloni, Arrascaeta y muchos legisladores provienen del peronismo.

Sin embargo, Ansaloni sorpresivamente apareció en la reunión en la que Milei tuvo que escuchar recriminaciones de sus propios diputados. Ansaloni esperará para tomar una decisión con el Partido FE al resultado del balotaje el 19 de noviembre. Si gana Milei, permanecería en el bloque libertario, pero si pierde se volvería a asociar otra vez con Massa.

En aquella reunión, Francos se tuvo que retirar a un programa de televisión y delegó en Catalán un informe sobre los futuros pasos de la campaña hasta el balotaje del 19 de noviembre. Ante las quejas y reproches de diputados por el acercamiento a Milei y el manejo de los fondos de campaña, Catalán dio a entender que “hay que respetar a Milei que es el ‘dueño de los votos’”.

La rebelión de Kikuchi contra el líder libertario por Macri

Carlos Kikuchi, que es senador provincial electo, se puso del lado de los diputados. “Eso es mentira. Muchos de nosotros pusimos mucha plata, invertimos, y las estructuras del interior le dieron a Javier la oportunidad de presentarse en cada provincia de la Argentina. Sin ellas, Milei no se podía presentar. Hay que respetar la opinión de todos”, exclamó Kicuchi mirando a Catalán pero enfrente del propio Milei.

Carlos Kikuchi y Javier Milei.webp Carlos Kikuchi, uno de los "fundadores" del frente libertario, junto a Javier Milei.

El candidato y su hermana Karina estaban petrificados. Kikuchi tenía el apoyo de Ansaloni, de Serna y de muchos diputados que no hablaban, pero asentían. “Muchos pusieron dinero y se consideran accionistas del proyecto. Y bancaron a Milei desde que nadie creía en él. Ahora ven que Macri y todos se quieren colgar para compartir el gobierno y Milei confía en ellos”, dijo a A24.com uno de los presentes en la reunión.

Kikuchi, Serna, Pareja y Ansaloni consideran que Catalán es un recién llegado a La Libertad Avanza. El clima luego de la reunión no quedó bien y todos sospechan que Milei acordará un gobierno de coalición con Macri, pero no informa nada y mantiene en secreto sus conversaciones con el líder del PRO.

Teléfonos descompuestos entre los fundadores y Posse

Dirigiéndose a Milei, Kikuchi enrostró: “Vos nos dijiste que a partir de ahora habláramos todo con Posse y con Sandra Pettovello, pero Posse no nos atiende el teléfono y Sandra no contesta los WhatsApp”, dijo enojadísimo Kikuchi. Del lado del PRO, algunos aseguran que Kikuchi no tiene buen vínculo con Macri justo cuando Milei lo intensifica.

Los líderes territoriales libertarios pusieron el acento en el futuro reparto de cargos del gobierno nacional en las provincias: delegaciones de la Anses, la AFIP y Migraciones. Los dirigentes libertarios provinciales reclaman participación y sospechan que Milei podría entregarlos al macrismo. "¿Si antes pusimos plata, y no nos pagan, vamos a poner para fiscalizar en el balotaje?", señaló un libertario a A24.com.

Milei tiene algunos cargos definidos. Posse es el jefe de equipos técnicos y eventual jefe de gabinete; Francos, el ministro del Interior; Sandra Pettovello es la designada ministra de Capital Humano; Diana Mondino, la canciller. Por ahora, no aparecen grandes cargos para los "fundadores" como Kikuchi, Marra y Casielles. Todos tendrán cargos legislativos.

Mondino ya no está tan firme por sus últimos "pifies" y Macri pide a Pinedo

Mondino tampoco está tan firme. Cuando la economista se fue de la reunión, Milei pronunció un comentario negativo de sus recientes declaraciones en televisión. “Tenemos que aguantar las pifiadas de Diana”, dijo el candidato en relación con sus opiniones sobre el matrimonio igualitario, Malvinas y venta de órganos.

El malestar de los libertarios de la primera hora obedece además a que Milei le concedió a Francos, Catalán, Posse y Ferraro toda la interlocución con el macrismo puro. Y Macri empoderó a Dietrich, Paula Bertol, José Torello y Patricia Bullrich. Pero todos presumen que es solo el principio de un trabajo conjunto que terminará con la organización del futuro gobierno en caso de que Milei gane el balotaje.

Por ejemplo, Macri quiere manejar la política exterior y convencer a Milei de que nombre canciller a Federico Pinedo y no a Diana Mondino. También tendría un papel el excanciller Jorge Faurie y se menciona a la excandidata Patricia Bullrich como posible ministra de Seguridad o jefa de Gabinete.

zzzznacp2NOTICIAS ARGENTINAS BAIRES, NOVIEMBRE 2: El Presidente Provisional del Senado de la Nacion, Federico Pinedo durante el debate por el proyecto para extender la licencia por maternidad y paternidad, en el Congreso de la Nacion, en Buenos Aires, Arg Federico Pinedo, un hombre del PRO que podría formar parte de un eventual gobierno de Milei (Foto: archivo).

Tensión entre macristas y mileistas por los espacios para fiscalizar

“Kikuchi está a las puteadas con Milei porque quedó corrido de todo”, dicen en ese grupo. “El único interlocutor con Macri es Francos”, señalan en ese sector. Francos también interactúa con Dietrich. Pero éste no tuvo buen trato con Ferraro.

En una reunión hace unos días, Francos le dijo que no sabía cuál era el motivo de la reunión “porque la fiscalización fue impecable”. Dietrich lo cortó: “Yo no sé si tengo ganas de estar acá, pero me pidió Mauricio que interviniera porque Javier le había dicho que tenía problemas de fiscalización”. Por ahora, Bullrich, Hernán Lombardi, Bertol y Dietrich manejan sus propios circuitos de fiscalización y Ferraro, los suyos.

Además, se complica la relación de libertarios y macristas en el interior. Francos llamó a Ricardo Bussi en Tucumán para que coordinara el trabajo con Pablo Walter, pero este último lo frenó con furia: “Con ese traidor no voy a hablar de nada”. Finalmente encontraron otros interlocutores menos conocidos para Bussi.

Milei ahora se da cuenta de que no tiene equipos suficientes

“Hoy, el único que le inspira confianza a Milei en la gestión de gobierno y en la fiscalización, que fue muy floja en octubre, es Mauricio Macri. Se da cuenta de que no tiene equipos suficientes para conformar un gobierno y eso Macri lo tiene”, señaló otro de los presentes en la reunión.

Aunque no lo dicen, muchos libertarios comenzaron a sospechar que Milei no puede contener a su tropa y que en estas condiciones no tiene más remedio que entregarse la conducción a Macri para que ordene. Por eso, muchos dirigentes libertarios provinciales que invirtieron para la fiscalización en la primera vuelta electoral se preguntan si vale la pena poner recursos para el balotaje y si dejar que lo haga el macrismo.

Milei hizo ayer una multitudinaria caravana en Mendoza y las repite por todo el interior. Las encuestas señalan que tiene posibilidades de ganar según la intención de voto. Pero la falta de profesionalismo en la organización libertaria y las tensiones podrían provocar fallas en la fiscalización que serían determinantes si el resultado es muy ajustado en las urnas.