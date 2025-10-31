Javier Milei y Mauricio Macri vuelven a verse cara a cara en Olivos tras la victoria de LLA en las elecciones

Mauricio Macri habló de su relación con Javier Milei

Mauricio Macri asumió la presidencia de PRO en una reunión por Zoom Macri justificó los acuerdos electorales de su partido con La Libertad Avanza (LLA). (Foto: archivo)

Mauricio Macri se refirió a su relación con el presidente Javier Milei. “Me invitó de vuelta a comer algunas milanesas, volveremos a hablar. Él acepta que yo vaya y le diga lo que pienso”, indicó, y agregó: “Ahora hay que ver si va a aprovechar esta oportunidad, porque es difícil en la vida tener dos oportunidades, ¿no? Y él la ha tenido, así que alguna estrella tiene este hombre“.

“Hay de vuelta una expectativa positiva”, consideró, al tiempo que destacó que Milei y su equipo “lograron desarmar una bomba que hubiera llevado a la pobreza al 80 o 90% de los argentinos” y “evitó una crisis terminal”, aunque advirtió que “ahora debe cerrar la brecha entre lo que propuso y su capacidad de implementación”.

El ex mandatario recordó cómo fue el tono de las reuniones anteriores en la Quinta de Olivos: “Yo fui muy crítico con él en esa reunión, diciendo ‘dos años con un mandato amplísimo y no cerramos ninguna de las empresas que inventó el populismo, que es plata tirada’; son más de cuarenta empresas que gastan recursos todos los años”.

Javier Milei habló con A24 sobre su encuentro de hoy con Mauricio Macri

Justamente ayer Javier Milei, en diálogo con Pablo Rossi en los estudios de A24, ponderó que Macri "siempre se acercó con generosidad, me aportó elementos de su experiencia. Algunos de sus consejos me resultaron muy importantes", acotó y valoró que "nunca" le "pidió nada" a cambio.

Sobre el saludo afectuoso que tuvo con el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, el jefe de Estado afirmó que "hay cosas que llega un momento que hay que ponerlas en el pasado".