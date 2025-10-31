Javier Milei y Mauricio Macri vuelven a verse cara a cara en Olivos tras la victoria de LLA en las elecciones
Tras la cumbre con los gobernadores, Javier Milei vuelve a reunirse en Olivos con Mauricio Macri para definir el papel del PRO en la nueva etapa del gobierno libertario. En medio de gestos de acercamiento y frases que reavivan la alianza, ambos buscan ordenar el tablero político rumbo a diciembre.
Reunión de Javier Milei y Mauricio Macri en Olivos. (Foto: archivo)
Un día después de la cumbre con los gobernadores, Javier Milei retoma este viernes los encuentros en Olivos con el ex presidente Mauricio Macri. Según pudo confirmar A24.com, discutirán el rol que tendrá el PRO en la nueva etapa de gobierno libertario. Aunque Milei anticipó que estaría dispuesto a incorporar a extrapartidarios al futuro Gabinete que va a reconfigurar desde el 10 de diciembre, declaraciones del expresidente Macri llamaron la atención en las últimas horas.
"El PRO está más vivo que nunca y tiene cuatrocientos dirigentes que nadie tiene. Lo que no tiene todavía es un candidato conocido para disputar, que lo obtendrá en el 2027, pero hoy la prioridad es apoyar ideas y las ideas que impulsa el señor Milei, que son las correctas”, planteó Macri durante una exposición en el seminario “Puentes, dialogar para construir”, organizado por el holding financiero BICE Corp, en Chile.
En ese marco, Macri justificó los acuerdos electorales de su partido con La Libertad Avanza (LLA) y también replicó las críticas internas.
“Creí que si las ideas del cambio las había ganado él, porque nuestros candidatos no tuvieron el appeal, había que apoyarlo, a pesar de los destratos que hemos recibido, a pesar de esta discusión, que ha fortalecido al PRO, porque de lo que se habló más estos dos años es si La Libertad Avanza mataba al PRO o no lo mataba al PRO, si lo dividía o no, todo el día era hablar, hacer publicidad", señaló.
Mauricio Macri habló de su relación con Javier Milei
Mauricio Macri se refirió a su relación con el presidente Javier Milei. “Me invitó de vuelta a comer algunas milanesas, volveremos a hablar. Él acepta que yo vaya y le diga lo que pienso”, indicó, y agregó: “Ahora hay que ver si va a aprovechar esta oportunidad, porque es difícil en la vida tener dos oportunidades, ¿no? Y él la ha tenido, así que alguna estrella tiene este hombre“.
“Hay de vuelta una expectativa positiva”, consideró, al tiempo que destacó que Milei y su equipo “lograron desarmar una bomba que hubiera llevado a la pobreza al 80 o 90% de los argentinos” y “evitó una crisis terminal”, aunque advirtió que “ahora debe cerrar la brecha entre lo que propuso y su capacidad de implementación”.
El ex mandatario recordó cómo fue el tono de las reuniones anteriores en la Quinta de Olivos: “Yo fui muy crítico con él en esa reunión, diciendo ‘dos años con un mandato amplísimo y no cerramos ninguna de las empresas que inventó el populismo, que es plata tirada’; son más de cuarenta empresas que gastan recursos todos los años”.
Javier Milei habló con A24 sobre su encuentro de hoy con Mauricio Macri