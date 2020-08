El Jefe de Gabinete de Kicillof acusa a Vidal de "poner palos en la rueda" y "especular electoralmente" con la pandemia

Carlos Bianco (Foto: Archivo)

Carlos Bianco, el jefe de Gabinete del gobernador Axel Kicillof acusó hoy a "la ex gobernadora de Juntos por el Cambio, María Eugenia Vidal de "poner palos en la rueda" y "especular electoralmente" con la pandemia.

Lo hizo durante una conferencia de prensa en La Plata, donde brindó junto al ministro de Salud, Daniel Gollán, para dar precisiones sobre la situación epidemiológica por la pandemia de coronavirus.

Consultado por periodistas sobre la negativa de legisladores provinciales de Juntos por el Cambio a apoyar proyectos de financiamiento del Gobierno de Kicillof, Bianco respondió, tajante:

"La ex gobernadora no está colaborando, me parece que están poniendo palos en la rueda, mandó a sus legisladores a buscar votos", dijo Bianco.

Advirtió que Vidal "debe estar creyendo que esto le va a generar algún tipo de beneficio político o electoral. No sé en qué elecciones está pensando, pero nosotros estamos ocupados en cuidar la salud de la gente, mientras ellos están especulando de manera electoral", arremetió el jefe de Gabinete de Kicillof.

Bianco finalmente, dijo que el frente macrista "Juntos por el Cambio ya fueron irresponsables durante 4 años como gobierno y ahora siguen siendo irresponsables como oposición".