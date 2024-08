Nación le sugirió al gobierno de Axel Kicillof cómo conseguir fondos para los colectivos: "Podría achicar ministerios"

El portavoz también apuntó, como ya había hecho en otras oportunidades, al "famoso programa Esi con Amigues. Sería bueno que se empiecen a revisar estos programas antes de dejar a los bonaerenses sin el subsidio correspondiente".

El portavoz también apuntó, como ya había hecho en otras oportunidades, al "famoso programa Esi con Amigues. Sería bueno que se empiecen a revisar estos programas antes de dejar a los bonaerenses sin el subsidio correspondiente"En tanto, dijo: "sobre colectivos que solo circulan en la Provincia, en julio Axel Kicillof se comprometió a sostener la red SUBE como lo hacen todos los gobernadores del país. Ahora quiere cancelarlo perjudicando a 450.000 bonaerenses". Días atrás, el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, dijo que se trató de una decisión unilateral de la Nación, que fue comunicada la semana pasada.

"Nos haremos cargo de subsidios de las líneas de jurisdicción nacional. Todo lo demás, como pasa en el Interior, es responsabilidad de cada una de las jurisdicciones", continuó y remarcó que en aquellos colectivos que sean de jurisdicción local "no van a ser pagados los subsidios ni transferidos por el Gobierno nacional".

Adorni defendió a Cúneo Libarona por sus dichos sobre la diversidad sexual

El vocero presidencial defendió al director de la cartera de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, aclaró cuál es la posición del Gobierno y aseguró que desde la gestión de Milei apuntan “a que no haya negociados detrás de las identidades de las personas”.

“Nosotros estamos en contra de que las políticas de género y todo lo que fue la defensa de los colectivos tengan detrás determinados negocios que no hacen a la defensa de nadie”, explicó en su conferencia de prensa desde Casa Rosada.

Y remarcó: “Entiendo que el ministro Cúneo quiso decir eso. Yo sé bien cuál es la postura del Gobierno y especialmente del presidente Javier Milei: cada uno es libre de autopercibirse como le parezca. No hay un límite, es infinito y el Estado no va a interferir en eso. Nosotros no reconocemos ni rechazamos nada, no queremos negocios con la política de género, no queremos que se discrimine a nadie y pretendemos que el que se autoperciba como quiera no le exija a otro que reconozca esa autopercepción. Tenemos que ser más libres y no cuestionarnos tanto todo”.