Jorge Macri buscó financiamiento en Abu Dabi para la línea F de subte y otros proyectos de movilidad

¿Se viene la línea F?

En el marco de la misión institucional, Jorge Macri mantuvo un encuentro con H.E. Reem bint Ebrahim Al Hashimy, Ministra de Estado para la Cooperación Internacional de los Emiratos Árabes Unidos, con quien dialogó sobre la posibilidad de promover alianzas público-privadas y fortalecer la cooperación en áreas de innovación, turismo y sostenibilidad.

Durante la reunión, la ministra destacó el interés de su país en profundizar los vínculos con América Latina y solicitó al Jefe de Gobierno su apoyo para impulsar el acuerdo entre el Mercosur y los Emiratos Árabes Unidos, actualmente en etapa de negociación.

“El desarrollo urbano sostenible y la innovación tecnológica son ejes en los que nuestras ciudades pueden trabajar juntas”, señaló Al Hashimy durante el encuentro. “Creemos que Buenos Aires ofrece un entorno de talento y creatividad que puede generar sinergias con nuestra visión de futuro”, agregó la funcionaria emiratí.

macri-abudabi

Por su parte, Macri subrayó la importancia de consolidar lazos institucionales con una región que combina visión de largo plazo y capacidad de inversión. “Estamos presentando proyectos que apuntan a transformar la infraestructura, mejorar la movilidad y promover la integración con el mundo”, expresó el mandatario porteño. “Queremos que Buenos Aires sea una ciudad moderna, abierta y conectada con los principales polos de innovación global”.