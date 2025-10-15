En vivo Radio La Red
Política
Jorge Macri
Ciudad

Jorge Macri buscó financiamiento en Abu Dabi para la línea F de subte y otros proyectos de movilidad

El Jefe de Gobierno mantuvo reuniones con autoridades de Emiratos Árabes Unidos y fondos soberanos para promover la participación de capitales internacionales en obras de infraestructura y desarrollo urbano.

Jorge Macri buscó financiamiento en Abu Dabi para la línea F de subte y otros proyectos de movilidad

El Jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, presentó en Abu Dabi una serie de proyectos estratégicos con el objetivo de atraer inversiones globales y consolidar a Buenos Aires como destino para el desarrollo urbano, la innovación tecnológica y la sostenibilidad. La agenda oficial incluyó reuniones con autoridades del gobierno de los Emiratos Árabes, representantes de fondos soberanos y empresas líderes en infraestructura y tecnología. Los proyectos presentados por la Ciudad incluyen la construcción de la Línea F del subte, la transformación del Autódromo de Buenos Aires y la renovación del frente costero.

Durante su visita, Macri estuvo acompañado por Fulvio Pompeo, secretario General y de Relaciones Internacionales; Pablo Bereciartua, ministro de Infraestructura y Movilidad; Gustavo Gago, secretario de Comunicación; y Ana Ciuti, subsecretaria de Relaciones Internacionales. El viaje forma parte de una gira que también contempla actividades en Dubái y Shanghái, orientadas a fortalecer vínculos institucionales y atraer nuevos flujos de inversión hacia la ciudad.

Entre los encuentros destacados, el Jefe de Gobierno se reunió con directivos del fondo soberano Mubadala Investment Company y con representantes de EDGE Group, empresa especializada en innovación tecnológica y seguridad. También participaron referentes del sector privado como Eagle Hills y Ethara – Saif Al Noaimi, dedicadas al desarrollo inmobiliario y la gestión de eventos, respectivamente.

"El propósito es generar oportunidades de financiamiento para obras de alto impacto urbano y social, en un marco de colaboración con actores internacionales", explicaron fuentes al tanto de las conversaciones.

¿Se viene la línea F?

En el marco de la misión institucional, Jorge Macri mantuvo un encuentro con H.E. Reem bint Ebrahim Al Hashimy, Ministra de Estado para la Cooperación Internacional de los Emiratos Árabes Unidos, con quien dialogó sobre la posibilidad de promover alianzas público-privadas y fortalecer la cooperación en áreas de innovación, turismo y sostenibilidad.

Durante la reunión, la ministra destacó el interés de su país en profundizar los vínculos con América Latina y solicitó al Jefe de Gobierno su apoyo para impulsar el acuerdo entre el Mercosur y los Emiratos Árabes Unidos, actualmente en etapa de negociación.

“El desarrollo urbano sostenible y la innovación tecnológica son ejes en los que nuestras ciudades pueden trabajar juntas”, señaló Al Hashimy durante el encuentro. “Creemos que Buenos Aires ofrece un entorno de talento y creatividad que puede generar sinergias con nuestra visión de futuro”, agregó la funcionaria emiratí.

macri-abudabi

Por su parte, Macri subrayó la importancia de consolidar lazos institucionales con una región que combina visión de largo plazo y capacidad de inversión. “Estamos presentando proyectos que apuntan a transformar la infraestructura, mejorar la movilidad y promover la integración con el mundo”, expresó el mandatario porteño. “Queremos que Buenos Aires sea una ciudad moderna, abierta y conectada con los principales polos de innovación global”.

