Jorge Macri enfrenta una doble pelea judicial para que lo confirmen como candidato

No obstante, los abogados de Jorge Macri están convencidos de que los jueces terminarán desestimando las impugnaciones. Aseguraron que Macri "cumple sobradamente con estos requisitos de residencia habitual y permanente", porque vivió más de 40 años en la ciudad.

El caso que tramita en la justicia electoral surgió por las impugnaciones que plantearon Nito Artaza, y los precandidatos a jefe de gobierno por Aptitud Renovadora, Juan Pablo Chiesa, y por el Frente de Izquierda, Vanina Biasi. A su vez, Biasi encaró una acción de declaración de certeza ante la Corte, para que analice los alcances del artículo que establece los requisitos para ser candidato.

Jorge Macri respondió con ironía las críticas de Martín Lousteau.jpg Jorge Macri y su rival en la interna, Martín Lousteau.

En el primero de los casos, el Tribunal Electoral de la Ciudad de Buenos Aires rechazó las objeciones y habilitó la candidatura de Jorge Macri porque entendió “que el requerimiento constitucional de que los candidatos/as a Jefe/a de Gobierno acrediten una residencia “habitual” y “permanente” en la Ciudad que no resulte inferior a cinco (5) años, se encuentra acreditado y cumplido”. No obstante, este fallo no está firme, pues aún resta que opine el Tribunal Superior de Justicia, y como última instancia la Corte Suprema.

Vanesa Biasi ya presentó su apelación, por lo que el TSJ dio vista al demandado y a la fiscalía con competencia electoral. El fiscal general de ciudad de Buenos Aires, Juan Bautista Mahiques, será el encargado de emitir un dictamen que no será vinculante. Luego, los jueces Inés Weinberg de Roca, Alicia Ruiz, Francisco Lozano, Santiago Otamendi y Marcela De Langhe deberían dar a conocer su resolución antes del fin de semana. La parte que resulte disconforme tendrá la posibilidad de ir a la Corte Suprema de la Nación con un recurso extraordinario.

Este no es el único proceso que enfrenta Jorge Macri para estar seguro de que podrá disputar la jefatura de gobierno de la Ciudad. La otra causa se planteó directamente ante la Corte Suprema de Justicia para que asuma su competencia originaria, solicitando que haga valer que se trata de un litigio entre un demandante particular y una provincia.

El Procurador Eduardo Casal opinó que el proceso es ajeno a la competencia de la Corte, porque le corresponde expedirse a la justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por respeto al sistema federal y a las autonomías locales.

Los jueces del Máximo Tribunal, Horacio Rosatti, Carlos Rozenkrantz, Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda, no están obligados a tomar en cuenta el dictamen del Procurador, tal como sucedió en los casos de San Juan y Tucumán, donde ordenaron la suspensión de los comicios para dar curso a las demandas contra Sergio Uñac y Juan Manzur, quienes finalmente no fueron los candidatos.

¿Cuáles son los argumentos de Jorge Macri para defender su candidatura?

A la hora de responder a las impugnaciones contra su precandidatura como aspirante a jefe de gobierno de porteño por Juntos por el Cambio, Jorge Macri rechazó estar incumpliendo el artículo 97 de la Constitución de CABA, que establece que “Para ser elegido se requiere ser argentino, nativo o por opción; tener treinta años de edad cumplidos a la fecha de la elección; ser nativo de la Ciudad o poseer una residencia habitual y permanente en ella no inferior a los cinco años anteriores a la fecha de elección; y no encontrarse comprendido en algunas de las inhabilidades e incompatibilidades previstas para los legisladores.”

Si hubiera nacido en la Capital Federal, tendría derecho pleno a postularse, pero como Macri nació en Tandil, provincia de Buenos Aires, debe probar su residencia de acuerdo a los cánones que establece la ley. En la presentación judicial, sus abogados Martin Borrelli, Sergio Iacovino y Gabino Tapia advirtieron que Jorge Macri cumple los tres requisitos. “1) tener RESIDENCIA en la Ciudad; 2) que la misma sea HABITUAL Y PERMANENTE y 3) que dicha residencia habitual y permanente no resulte inferior a 5 AÑOS ANTERIORES a la fecha de elección.”

Sobre la residencia argumentaron que “la jurisprudencia electoral distingue entre "domicilio" y "residencia ", siendo este último un concepto que admite mayor amplitud de medios de prueba”. Describieron que puede acreditarse porque se encuentra inscripto en el padrón electoral de la Ciudad.

Horacio Rodríguez Larreta con Jorge Macri.jpg Horacio Rodríguez Larreta, junto a Jorge Macri.

A su vez, señalaron que esa residencia es habitual y permanente, amparándose en la interpretación que le da la Real Academia Española: “habitual es todo aquello que se hace, padece o posee con continuación o por hábito, y permanente implica algo que permanece. Estar en algún sitio durante cierto tiempo”. No obstante, indicaron que “el carácter habitual y permanente no impone que la persona deba permanecer sin solución de continuidad en dicha residencia o que solo pueda dejar dicho lugar a fin de llevar a cabo sus actividades laborales”.

Para los defensores de Macri “el objetivo de la adjetivación busca o persigue evidenciar que entre el individuo y una localidad o distrito y su comunidad se han establecido lazos capaces de expresar una auténtica integración y representatividad, es un requisito lógico tendiente a asegurar una íntima vinculación entre representantes y representados.”

Por otra parte, remarcaron que la Constitución exige una residencia de “5 AÑOS ANTERIORES A LA FECHA DE LA ELECCION”. En este sentido remarcaron que Macri vivió en la Capital Federal “por más de cuarenta (40) años, es decir, un período mucho más prolongado que los cinco (5) años anteriores que exige la norma”.

Jorge Macri y María Belén Ludueña Jorge Macri y su esposa, María Belén Ludueña.

Enumeraron que en CABA, Macri “cursó su educación inicial en el Washington School y sus estudios, tanto primario como secundario, en el Colegio St. Brendan´s. También pasó por la Universidad de Belgrano, cursando allí unos años la carrera de arquitectura. El Sr. Macri ejerció sus deberes cívicos desde el regreso de la democracia en 1983 hasta el año 2005 como elector de esta Ciudad”.

En tanto, admitieron que “luego de contraer matrimonio, el Sr. Macri se instaló en la provincia de Buenos Aires, específicamente en el partido de San Fernando, residiendo en dicho partido desde fines de 1997 hasta el año 2010, para luego instalarse en el partido de Vicente López desde el 2010 hasta fines de 2015, residiendo en esta Ciudad desde el mes de diciembre de 2015 hasta el día de la fecha”.

Como prueba entregaron a la justicia una copia de los antiguos Documentos Nacionales de Identidad, en libreta, de los que se desprende de la acreditación de domicilio en la ciudad.