La foto más romántica de Darío Cvitanich e Ivana Figueiras tras su viaje por Europa

dario e ivana figueiras

¿Cuál fue el romántico lugar que Darío Cvitanich eligió para su primera cita con Ivana Figueiras?

Después de varias semanas cargadas de rumores y especulaciones, Darío Cvitanich e Ivana Figueiras decidieron dejar de lado el misterio y oficializaron su romance. Lo hicieron con una imagen íntima que el exfutbolista compartió en sus historias de Instagram, confirmando así lo que muchos ya sospechaban.

Todo parece indicar que Chechu Bonelli forma parte del pasado para Cvitanich, quien poco a poco va incorporando a Ivana en su vida cotidiana. En ese proceso, la llevó a recorrer lugares que fueron clave en su trayectoria profesional y que tienen un valor emocional para él, como el estadio Florencio Sola, la histórica casa de Banfield.

Ese fue el escenario donde Darío dio sus primeros pasos en el fútbol de Primera División y donde construyó una carrera que lo convirtió en ídolo: jugó 166 partidos oficiales y anotó 66 goles, dejando una marca imborrable en el corazón de los hinchas.

Este viernes, en el marco del partido entre Banfield y Unión de Santa Fe, Cvitanich llevó a Ivana a conocer el mítico 'Lencho'. Ella, entusiasmada, compartió el momento en sus redes sociales con una historia que decía: "Conociendo nuevos horizontes", mientras filmaba a la hinchada que ovaciona a su pareja. Por su parte, el exdelantero también publicó desde el estadio y acompañó la imagen con una breve descripción del encuentro: "Banfield vs Unión", escribió.