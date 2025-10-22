En vivo Radio La Red
Actualidad
Ruta
Viedma
Video

Insólito: un catamarán gigante sorprendió a los automovilistas camino a El Chaltén en la Ruta 40

La embarcación fue trasladada por tierra hacia el Lago Viedma y provocó sorpresa entre los viajeros. Los videos del operativo se hicieron virales y superaron los 10 millones de reproducciones.

El catamarán ALM

El catamarán ALM, de Solo Patagonia, fue transportado desde Punta Bandera hasta Bahía Túnel para operar en el Lago Viedma. 

Un hecho inusual en las rutas patagónicas se convirtió en tema en las redes del fin de semana, cuando un grupo de automovilistas se topó con un catamarán gigante que era trasladado sobre un camión por la Ruta Nacional 40, rumbo al Lago Viedma, en la provincia de Santa Cruz. El hecho quedó grabado y se hizo viral.

El enorme barco, que ocupaba los dos carriles de la ruta, obligó a los conductores a maniobrar por la banquina para evitar accidentes. La escena fue grabada por varios testigos y los videos se viralizaron rápidamente en redes sociales, generando millones de reproducciones y comentarios asombrados.

¡No pasa, no pasa, tenemos que ponernos en la banquina!”, se escucha decir a una mujer en uno de los videos más compartidos, mientras el camión avanza escoltado por vehículos de apoyo.

Según informó el medio local Señal Calafate, la embarcación pertenece a la empresa Solo Patagonia y fue identificada como ALM, un catamarán que durante años prestó servicios en el Lago Argentino y que ahora se trasladó para operar en el Lago Viedma, dentro del Parque Nacional Los Glaciares.

El traslado comenzó el viernes, cubriendo los 45 kilómetros entre Punta Bandera y El Calafate, y continuó el sábado con el tramo más complejo: atravesar la zona urbana de El Calafate con una estructura de semejantes dimensiones.

Embed

Para concretar la maniobra, se montó un operativo especial de coordinación entre Servicios Públicos, Cotecal y Vialidad Provincial, que incluyó cortes de energía eléctrica y retiro de cables de la zona costera.

Las tareas fueron supervisadas por el área de Control de Cargas, Pesos y Dimensiones, que fiscalizó cada tramo del recorrido para garantizar la seguridad vial y evitar daños en la infraestructura.

La magnitud del operativo —con escoltas delanteras y traseras, personal técnico y apoyo de tránsito— despertó la curiosidad de los vecinos, que se acercaron a observar y grabar el paso del catamarán por las calles de la ciudad.

El video que se hizo viral

Uno de los videos, grabado por el periodista Pablo Manuel, superó los 10 millones de reproducciones en menos de 24 horas y generó más de 400 mil likes.

El fin de semana anduve por El Chaltén y me hice viral… por un tema muy vergonzoso y de mucha risa”, relató entre risas el periodista en diálogo con LU12 AM680.

En las imágenes se aprecia la dimensión del barco y la dificultad que implicaba moverlo por una carretera de montaña. Otro clip muestra el momento exacto en que un auto logra sobrepasar al camión, dejando ver la magnitud de la embarcación sobre la ruta.

Un nuevo atractivo turístico en el Lago Viedma

El catamarán ALM formará parte de la nueva oferta turística de Solo Patagonia en el Lago Viedma, donde se realizarán paseos lacustres con vistas a los glaciares del sector norte del Parque Nacional Los Glaciares.

Con este traslado, la empresa busca ampliar las excursiones náuticas y diversificar las propuestas para los visitantes de El Chaltén, uno de los destinos más visitados del sur argentino.

