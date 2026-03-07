Juicio por YPF: la Argentina presentó una moción de emergencia en Nueva York

En el escrito presentado ante la Justicia estadounidense, el Estado argentino advirtió que la continuidad del discovery podría provocar un perjuicio irreparable y afectar la previsibilidad necesaria para el normal desarrollo de sus relaciones financieras.

“El país ha cumplido ampliamente con las órdenes dictadas en el proceso. Pese a ello, los demandantes solicitaron que la Argentina sea declarada en desacato y que se le impongan sanciones que la República considera improcedentes y desproporcionadas”, señalaron desde el organismo.

El Gobierno de EEUU expresó su respaldo a Argentina

El planteo se da además luego de que, a fines de febrero, el Gobierno de Estados Unidos expresara su respaldo a la posición argentina en el litigio y pidiera que el país no sea declarado en desacato.

En esa oportunidad, el Departamento de Justicia estadounidense también solicitó participar en la audiencia prevista para el 16 de abril, en la que se analizará la apelación vinculada con la orden de entrega del 51% de las acciones de YPF.

“La República Argentina continuará ejerciendo, tanto en el ámbito interno como internacional, todas las acciones y recursos jurídicos previstos por el ordenamiento vigente para resguardar la plena vigencia de la Constitución Nacional y de los principios del derecho internacional público”, concluyó el comunicado de la Procuración del Tesoro.