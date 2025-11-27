Eutanasia: ¿cómo es nuevo el proyecto que presentaron diputados para garantizar una "muerte digna"?

Derechos del paciente

El proyecto se apoya en los principios establecidos por la Ley de Derechos del Paciente y la Ley de Muerte Digna, que reconocen la autonomía de la voluntad y el rechazo a tratamientos médicos que prolonguen la vida artificialmente. En ese marco, la eutanasia aparece como una opción adicional para casos excepcionales, con controles institucionales que buscan evitar abusos y garantizar la transparencia.

Para brindar respaldo legal a los equipos médicos, la iniciativa incorpora los artículos 83 bis y 83 ter al Código Penal, que excluyen de responsabilidad penal a los profesionales que actúen conforme a los procedimientos legales, y penalizan a quienes impidan el acceso a la práctica sin causa justificada.

El proyecto también integra aportes previos de la diputada (MC) Jimena Latorre, y se presenta como continuidad de debates legislativos anteriores en torno al final de la vida. “Regular la eutanasia no significa promover la muerte, sino humanizar el final de la vida y reconocer un reclamo social y profesional de larga data”, destacó Nieri.

La propuesta cuenta con el respaldo de varios diputados de la UCR, entre ellos Pamela Verasay, Karina Banfi, Atilio Benedetti, Fabio Quetglas y Martín Tetaz. Según expresaron los autores, el proyecto busca generar un debate legislativo amplio, que incluya a referentes del sistema sanitario, del ámbito jurídico y de organizaciones de la sociedad civil.

Según explican sus autores, el proyecto pretende establecer un marco claro para decisiones que ya forman parte del debate público, pero que aún carecen de regulación específica en la legislación nacional.