La peor traición de Alejandro Stoessel a Tini que la sumió en un profundo dolor: "Quedó helada"

“Ahí se termina todo y lo bloquea de WhatsApp y tampoco tuvo más vínculo. Lo mismo con la madre”, aseguró que esa situación habría provocado un quiebre definitivo en el vínculo familiar y que la cantante decidió tomar distancia de sus padres.

Qué dijo Tini Stoessel

La situación familiar de Tini Stoessel volvió a ocupar un lugar central en la agenda del espectáculo luego de que la cantante hablara públicamente sobre el distanciamiento que mantiene con sus padres, Alejandro Stoessel y Mariana Muzlera. La artista suele mantener un perfil reservado respecto de su vida personal, por lo que sus recientes declaraciones generaron una fuerte repercusión.

Ángel de Brito compartió en LAM (América TV) algunos de los mensajes que recibió de Tini, quien decidió responder a las versiones que circulaban sobre su estado personal y dejó en claro cómo atraviesa este momento: “Yo no estoy loca. Yo estoy muy bien. A mis papás los tengo bloqueados”.

Lejos de mostrarse arrepentida por la decisión que tomó, la cantante aseguró que continúa firme y enfocada en su trabajo, incluso en medio de las dificultades familiares: “Estoy firme y estoy convencida de lo que estoy haciendo. Estoy trabajando gratis por mi público”.

En medio de este distanciamiento, también trascendieron detalles sobre las diferencias económicas y profesionales que mantiene con su papá. Según explicó De Brito, Tini habría solicitado información vinculada con la administración de su carrera y cuestionado algunos aspectos relacionados con Futttura, proyecto sobre el que sostiene una postura contundente: “Futttura no es obra de Alejandro Stoessel, que ella escribió cada cosa, que editó cada pantalla y video”.

“Tini siente que no la dejaron ser ni decidir. No podía tener amigas ni amigos. Ella estaba como en la cajita de cristal de los padres que decidían todo y se metían en todo”, contó que la cantante habría reflexionado sobre el modo en que sus padres influyeron en distintos aspectos de su vida durante su crecimiento.