La advertencia del Gobierno a los piqueteros que acamparon en la Av. 9 de Julio

Para Juan Zabaleta, la protesta afectó los derechos de "los argentinos que transitan por la 9 de julio, los taxistas, las mujeres que van por el Metrobús" y que, como Gobierno "tenemos que garantizar ese derecho, en un marco de diálogo".

juan zabaleta.jpg Juan Zabaleta, ministro de Desarrollo Social de la Nación

Sobre las ayudas sociales que lleva adelante la presidenta de Alberto Fernández, como el Plan Potenciar Trabajo y la Tarjeta Alimentar, el ministro consideró que "no le vamos a cambiar la vida mañana a 17 millones de argentinos pero empezamos a transitar un camino" y que van "a seguir garantizando la prestación alimentaria porque hay millones de argentinos que todavía la están pasando mal".

"No hace falta cortar la calle para poder conversar conmigo o con mi equipo", dijo ex el intendente de Hurlingham, y advirtió: "A los que reclaman empleo formal nosotros vamos a tener siempre una propuesta para vincularlos en ese sentido. Basta de apretar a los argentinos de esta forma, los argentinos no se lo merecen".

Acampe en la 9 de Julio: quiénes protestaron y qué reclamaban

el-acampe-piquetero-en-la___OrzLXRrw5_1200x630__1.webp Acampe en la 9 de Julio. Los cortes que afectarán al tránsito este miércoles 29.

Las organizaciones piqueteras de izquierda levantaron el acampe que mantuvieron durante 48 horas sobre la avenida 9 de Julio en reclamo de mayor asistencia para comedores comunitarios y nuevos planes sociales para desocupados y, de esa forma, quedó restablecido el tránsito en un área neurálgica del centro porteño.

La semana pasada el ministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta, había recibido a dirigentes de Unidad Piquetera y les adelantó la puesta en marcha de un "plan de actividades laborales para titulares del Potenciar Trabajo". También había anunciado que se implementará un "refuerzo para las políticas alimentarias".

No obstante, no hubo acuerdo sobre el alta de nuevos planes sociales y sobre revertir la suspensión del cobro de beneficios a dos personas detenidas por arrojar piedras al Congreso Nacional cuando se debatía el proyecto de acuerdo con el FMI. Por ello salieron a la calle a protestar.

Es más, los piqueteros prometieron volver a salir a la calle. En la semana del 10 de abril, las organizaciones que confluyen en Unidad Piquetera definirán la próxima fase. “Lo decidiremos en un nuevo plenario nacional”, anticipó dijo a A24.com Eduardo Belliboni, referente del Polo Obrero.