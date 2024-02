La Cámara de Diputados aprobó pasar a un cuarto intermedio y retomará el debate el jueves al mediodía

Con la presencia de 137 diputados, el oficialismo consiguió ampliamente el quórum de 129 diputados necesarios para sesionar, con los denominados bloques dialoguistas de la UCR, el PRO, Innovación Federal y Hacemos Coalición Federal.

Incidentes frente al Congreso en la aplicación del protocolo antipiquete

En medio de la discusión en la Ley Ómnibus en la Cámara de Diputados, afuera del Congreso se vivieron momentos de tensión cuando organismos de izquierda y manifestantes opositores intentaron protestar sobre la calle, por lo que se activó el protocolo antipiquete que impuso Patricia Bullrich.

Desde los móviles de A24 se pudo ver cómo los efectivos de la Policía Federal y la Gendarmería contenían a un numeroso grupo que intentaba protestar sobre la calle.

Finalmente, y ante la presencia de tanques hidrantes, lograron colocar al numeroso grupo a la plaza de los Dos Congresos, pese a que en algún momento se redujeron los carriles de las avenidas de la Ciudad que rodean al recinto.

Qué dijo el empresario expulsado del Congreso por insultar a Myriam Bregman

En el comienzo de una jornada maratónica para debatir la Ley Ómnibus, en la Cámara de Diputados, se produjo un incidente que involucró a una persona que se encontraba en los palcos para invitados.

En medio de la discusión, el hombre, que después fue retirado e identificado como Tomás Agote, empezó a gritar mientras hacía uso de la palabra la diputada Myriam Bregman. En ese momento, la oposición frenó la discusión y pidió que expulsaran al agresor.

El expulsado estaba en el palco del Comité PEP (Pymes emprendedores y productores), que reúne a empresarios de todo el país, aunque quienes estaban ahí declararon que la persona “se coló” y que no saben “quién es”.

Una vez que retiraron al manifestante del recinto de Diputados, el propio protagonista decidió defenderse y explicar su versión en redes sociales.

“Solo para aclarar y es lo único que voy a decir sobre el asunto: NO INSULTÉ a@myriambregman. Vean y escuchen las grabaciones (deben estar). Pido disculpas por el revuelo que generé, no era mi intención. Pero “Estás confundida” y “Con cuantas PYMEs te reuniste” no son un insulto”, publicó su cuenta en X, Tomás Agote.