Ley Ómnibus: qué dijo el empresario expulsado del Congreso por insultar a Myriam Bregman

El expulsado estaba en el palco del Comité PEP (Pymes emprendedores y productores), que reúne a empresarios de todo el país, aunque quienes estaban ahí declararon que la persona “se coló” y que no saben “quién es”.

Qué dijo el protagonista tras el incidente en el Congreso

Una vez que retiraron al manifestante del recinto de Diputados, el propio protagonista decidió defenderse y explicar su versión en redes sociales.

“Solo para aclarar y es lo único que voy a decir sobre el asunto: NO INSULTÉ a@myriambregman. Vean y escuchen las grabaciones (deben estar). Pido disculpas por el revuelo que generé, no era mi intención. Pero “Estás confundida” y “Con cuantas PYMEs te reuniste” no son un insulto”, publicó su cuenta en X, Tomás Agote.

Embed Solo para aclarar y es lo único que voy a decir sobre el asunto: NO INSULTÉ a @myriambregman. Vean y escuchen las grabaciones (deben estar). Pido disculpas por el revuelo que generé, no era mi intención. Pero "Estas confundida" y "Con cuantas PYMEs te reuniste" no son un insulto. — Tomás Agote (@tomagote) January 31, 2024

Quién es y qué hace el empresario expulsado en diputados

Además de su cuenta en X, antes Twitter, Agote tiene presencia digital en LinkedIn, donde se autodefine como empresario y emprendedor.

“Soy un emprendedor creativo con amplia experiencia en la industria de seguros y tecnología. Durante los últimos 20 años he brindado consultoría senior en seguros, tecnología, operaciones y procesos, desde pequeñas empresas locales hasta grandes organizaciones globales”, describe su perfil en la red profesional.

Además, utiliza X para postear y retuitear mensajes de apoyo al gobierno de Javier Milei. Por ejemplo, la última publicación, del 16 de enero, hace referencia al pedido de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, para expulsar del país inmediatamente a los extranjeros que toman tierra.

Aunque no es muy activo en redes sociales, y apenas cuenta con un centenar de seguidores, desde el comienzo de la presidencia de Javier Milei, Tomás Agote utilizó sus cuentas para alentar y respaldar la nueva gestión de gobierno.