La Cámara Nacional Electoral habilitó a Diego Santilli para encabezar la lista de La Libertad Avanza

En su pronunciamiento, el tribunal recordó su rol en la tutela de la igualdad real de oportunidades entre mujeres y varones para el acceso a cargos públicos electivos y dentro de los partidos políticos. La CNE destacó que, en numerosos fallos anteriores, ha priorizado la participación política de las mujeres sobre los hombres, siempre dentro del marco legal vigente.

La resolución se conoció luego del planteo realizado por el fiscal federal ante la CNE, Ramiro González, quien había sugerido respetar lo señalado por instancias anteriores, es decir, que Karen Reichardt encabezara la lista. Sin embargo, el tribunal determinó que el cumplimiento de la ley de paridad debe guiar los reemplazos en las listas de candidatos.