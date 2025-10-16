ADELANTO A24.com | La Cámara Nacional Electoral aceptó la reimpresión de los afiches y la cara de Santilli estará en el cuarto oscuro

"No escapa a la comprensión del Tribunal la dificultad que presenta la modificación de la cartelería en una etapa avanzada del proceso electoral, en particular, con las complejidades y retos especiales derivados del volumen poblacional y la dimensión geográfica del distrito Buenos Aires", aclara el fallo.

Si bien reconoce las dificultades en materia de tiempos, "ello no exime a la autoridad electoral del deber de procurar, en la medida de lo razonable y posible, que la información puesta a disposición de los electores refleje la oferta electoral real y vigente al momento de los comicios, máxime cuando —como en el caso— existen márgenes operativos (fs. 59 y 64) que permiten adoptar medidas tendientes a ese fin", plantearon.

Por otro lado, la Cámara aseguró que es importante la correcta difusión de la oferta electoral, para poder garantizar un voto informado para la ciudadanía. "EI ciudadano debe ser eI centro de la atención de quienes tienen a su cargo Ia administración de los asuntos públicos. Las reglas electorales deben enfocarse en garantizar a Ia ciudadanía eI ejercicio de una voluntad bien clara, sin confusiones y para ello se necesita que la información sea simple y entendible", advirtieron.

¿Qué había dicho el fiscal?

El fiscal federal con competencia electoral, Ramiro González, había dictaminado que se reimprima la cartelería informativa con la foto de Diego Santilli y la lista completa de LLA en la provincia de Buenos Aires, reemplazando los actuales afiches que tienen a Espert como candidato.

De acuerdo a lo que dictaminó el fiscal, el Correo será responsable de hacer llegar el material a las escuelas para no afectar la elección.

Según explicó en su escrito, los apoderados de la Libertad Avanza que dijeron que en 24 horas podía imprimirse la cartelería informativa. A su vez, funcionarios del Correo plantearon se podía hacer llegar a las escuelas ese material sin poner en riesgo la elección. “Es materialmente posible imprimir y distribuir los nuevos afiches de oferta completa en tiempo oportuno”, advirtió Ramiro González.

“A criterio de esta Fiscalía, el trabajo que viene desarrollando y, prácticamente, ha finalizado la Junta Electoral del distrito debe de culminarse. Luego, adicionalmente, deberá revisar los afiches nuevos y entregárselos al Correo para que realice una nueva distribución que, en el informe ya citado, sostuvo que podía distribuir sin desandar el trabajo ya finalizado”, dice el escrito.

No obstante, el fiscal aclaró que el proceso de distribución de la Junta Electoral no puede paralizarse mientras llegan los nuevos afiches. Y aclara que la responsabilidad de que el material llegue a tiempo es exclusivamente de LLA, las imprentas y el Correo. "Ante algún inconveniente, el proceso seguiría adelante", plantearon desde la fiscalía.

“En tanto no se afecta en modo alguno a las otras agrupaciones participantes de la contienda, es posible afirmar que los apoderados de la Libertad Avanza, bien pueden advertir en ese margen de interpretación subjetiva por el que responden, que la existencia de una BUP distinta a la cartelería de exhibición no tiene la probabilidad de producir confusiones, en particular, al electorado que su agrupación pretende representar”, dice el escrito.