En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Política
Javier Milei
Elecciones 2025
Justicia

ADELANTO A24.com | La Cámara Nacional Electoral aceptó la reimpresión de los afiches y la cara de Santilli estará en el cuarto oscuro

La máxima autoridad judicial en materia electoral decidió aceptar el planteo de La Libertad Avanza y finalmente se expondrán en el cuarto oscuro las listas completas de La Libertad Avanza con Santilli encabezando. Las boletas, en cambio, tendrán la cara de Espert.

Pablo Winokur
por Pablo Winokur |
ADELANTO A24.com | La Cámara Nacional Electoral aceptó la reimpresión de los afiches y la cara de Santilli estará en el cuarto oscuro

La Cámara Nacional Electoral decidió aceptar el pedido de La Libertad Avanza para reimprimir los afiches que estarán pegados en los cuartos oscuros con las listas completas de los candidatos de la provincia de Buenos Aires. La polémica se encendió luego de la renuncia de José Luis Espert que encabezaba la nómina oficialista: los plazos no permitieron reimprimir las boletas con la cara de Diego Santilli (su reemplazante) y la Justicia bonaerense había rehacer los carteles por "imposibilidad material" de llegar con los tiempos.

Leé también El embajador en EE.UU. confirmó que habrá un "importante acuerdo comercial": "No hay cláusulas ocultas"
El embajador Oxenford confirmó que se anunciará importante acuerdo comercial con EE.UU.

Sin embargo, la Cámara Electoral en un fallo firmado por los tres jueces de cámara decidió que es posible volver a imprimir los afiches. Lo hizo siguiendo la línea del fiscal electoral, Ramiro González, que planteó que el correo debe hacerse responsable por la distribución. El fallo tiene la firma de los camaristas Santiago Corcuera, Alberto Dalla Vía, Daniel Bejas, y del secretario electoral Hernán Goncalves Figueredo.

"El Tribunal revocó la decisión de la Junta Electoral de la provincia de Buenos Aires respecto a la reimpresión de los afiches que se deben exhibir en los establecimientos de votación con las listas completas de las candidaturas reales del distrito", informaron desde la Cámara a A24.com.

La Cámara se diferenció del planteo que había hecho la Junta Bonaerense, advirtiendo que los afiches son solo una herramienta de difusión para la ciudadanía y que -al no ser un instrumento de voto- no corre riesgo la elección en caso de que no lleguen en los tiempos correctos. Además, se podría usar indistintamente uno u otro cartel en caso de que no se llegue con la distribución en todos los puntos de votación.

"No escapa a la comprensión del Tribunal la dificultad que presenta la modificación de la cartelería en una etapa avanzada del proceso electoral, en particular, con las complejidades y retos especiales derivados del volumen poblacional y la dimensión geográfica del distrito Buenos Aires", aclara el fallo.

Si bien reconoce las dificultades en materia de tiempos, "ello no exime a la autoridad electoral del deber de procurar, en la medida de lo razonable y posible, que la información puesta a disposición de los electores refleje la oferta electoral real y vigente al momento de los comicios, máxime cuando —como en el caso— existen márgenes operativos (fs. 59 y 64) que permiten adoptar medidas tendientes a ese fin", plantearon.

Por otro lado, la Cámara aseguró que es importante la correcta difusión de la oferta electoral, para poder garantizar un voto informado para la ciudadanía. "EI ciudadano debe ser eI centro de la atención de quienes tienen a su cargo Ia administración de los asuntos públicos. Las reglas electorales deben enfocarse en garantizar a Ia ciudadanía eI ejercicio de una voluntad bien clara, sin confusiones y para ello se necesita que la información sea simple y entendible", advirtieron.

¿Qué había dicho el fiscal?

El fiscal federal con competencia electoral, Ramiro González, había dictaminado que se reimprima la cartelería informativa con la foto de Diego Santilli y la lista completa de LLA en la provincia de Buenos Aires, reemplazando los actuales afiches que tienen a Espert como candidato.

De acuerdo a lo que dictaminó el fiscal, el Correo será responsable de hacer llegar el material a las escuelas para no afectar la elección.

Según explicó en su escrito, los apoderados de la Libertad Avanza que dijeron que en 24 horas podía imprimirse la cartelería informativa. A su vez, funcionarios del Correo plantearon se podía hacer llegar a las escuelas ese material sin poner en riesgo la elección. “Es materialmente posible imprimir y distribuir los nuevos afiches de oferta completa en tiempo oportuno”, advirtió Ramiro González.

“A criterio de esta Fiscalía, el trabajo que viene desarrollando y, prácticamente, ha finalizado la Junta Electoral del distrito debe de culminarse. Luego, adicionalmente, deberá revisar los afiches nuevos y entregárselos al Correo para que realice una nueva distribución que, en el informe ya citado, sostuvo que podía distribuir sin desandar el trabajo ya finalizado”, dice el escrito.

No obstante, el fiscal aclaró que el proceso de distribución de la Junta Electoral no puede paralizarse mientras llegan los nuevos afiches. Y aclara que la responsabilidad de que el material llegue a tiempo es exclusivamente de LLA, las imprentas y el Correo. "Ante algún inconveniente, el proceso seguiría adelante", plantearon desde la fiscalía.

“En tanto no se afecta en modo alguno a las otras agrupaciones participantes de la contienda, es posible afirmar que los apoderados de la Libertad Avanza, bien pueden advertir en ese margen de interpretación subjetiva por el que responden, que la existencia de una BUP distinta a la cartelería de exhibición no tiene la probabilidad de producir confusiones, en particular, al electorado que su agrupación pretende representar”, dice el escrito.

Pablo Winokur
Por Pablo Winokur
Seguir
Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Javier Milei Elecciones 2025
Notas relacionadas
Javier Milei defendió a José Luis Espert: "No creo que tenga vínculos narcos"
Javier Milei en exclusiva con A24: "Este ruido se termina el 26 de octubre"
Aumento a jubilados confirmado por Milei: cuánto cobrarán en noviembre de 2025

Últimas Noticias

Más sobre Política

Más sobre Política

Te puede interesar