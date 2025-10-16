Conmoción en vivo: murió un candidato a diputado durante un streaming

En el mismo panel se encontraban el coordinador regional de Sanidad de Fronteras, Walter Villalba, entre otros invitados.

El mensaje del gobernador Passalacqua

Tras conocerse la noticia, el gobernador Hugo Passalacqua manifestó su pesar en redes sociales. “Con gran estupor y profunda tristeza recibo la inesperada noticia del fallecimiento de Hernán Damiani. Mi reconocimiento a su trayectoria, militancia y sus fuertes convicciones. Un abrazo de acompañamiento a su familia”, escribió.

Y cerró: “Guardaré por siempre en mi memoria nuestra sincera amistad y el respeto mutuo”.

Una figura clave del radicalismo misionero

Damiani fue una de las figuras más influyentes del radicalismo en Misiones. A lo largo de su carrera se desempeñó como presidente de la UCR provincial, diputado provincial y nacional, y concejal de Posadas.

Además, integró la Convención Constituyente encargada de redactar la Carta Orgánica Municipal de la capital misionera, dejando su huella en la institucionalidad local.

En agosto de 2024, el Concejo Deliberante de Posadas lo había homenajeado por su trayectoria. “Un merecido reconocimiento a quien desde su lugar buscó el recambio político e intentó formar nuevas generaciones”, destacó el concejal Pablo Velásquez en esa oportunidad.

Actualmente, Damiani era candidato suplente a diputado nacional por la UCR, en la lista encabezada por Gustavo González, Guadalupe Kolodziej y Nicolás Godoy, de cara a las elecciones legislativas del 26 de octubre.