Conmoción en vivo: murió un candidato a diputado durante un streaming

Una fuerte conmoción sacude a la política de Misiones tras la repentina muerte de Hernán Damiani, histórico dirigente de la Unión Cívica Radical (UCR), quien falleció a los 65 años luego de descompensarse durante una transmisión en vivo.
Un exdiputado provincial y nacional se descompensó mientras participaba de un programa. Fue trasladado al Hospital Madariaga, donde confirmaron su muerte.
Conmoción en vivo: murió un candidato a diputado de Misiones durante un streaming
Una fuerte conmoción sacude a la política de Misiones tras la repentina muerte de Hernán Damiani, histórico dirigente de la Unión Cívica Radical (UCR), quien falleció a los 65 años luego de descompensarse durante una transmisión en vivo.
El episodio ocurrió mientras participaba del programa “Dólar Blue”, emitido por La Casa del Streaming, donde debatía junto a otros invitados. En medio del intercambio, Damiani comenzó a sentirse mal y tuvo que ser asistido de urgencia.
Minutos después, fue trasladado al Hospital Madariaga de Posadas, donde los médicos confirmaron su fallecimiento por un infarto.
El conductor del ciclo, Lucas Doroñuk, pidió respeto por la familia y solicitó que no se difundan los videos del momento. “Pedimos, por favor, a quienes estaban conectados al vivo que no repliquen esas imágenes. Por respeto a la familia”, expresó con la voz quebrada y agregó: “quienes profesen la religión que profesen y quieran elevar una oración, bienvenido sea.
En el mismo panel se encontraban el coordinador regional de Sanidad de Fronteras, Walter Villalba, entre otros invitados.
Tras conocerse la noticia, el gobernador Hugo Passalacqua manifestó su pesar en redes sociales. “Con gran estupor y profunda tristeza recibo la inesperada noticia del fallecimiento de Hernán Damiani. Mi reconocimiento a su trayectoria, militancia y sus fuertes convicciones. Un abrazo de acompañamiento a su familia”, escribió.
Y cerró: “Guardaré por siempre en mi memoria nuestra sincera amistad y el respeto mutuo”.
Damiani fue una de las figuras más influyentes del radicalismo en Misiones. A lo largo de su carrera se desempeñó como presidente de la UCR provincial, diputado provincial y nacional, y concejal de Posadas.
Además, integró la Convención Constituyente encargada de redactar la Carta Orgánica Municipal de la capital misionera, dejando su huella en la institucionalidad local.
En agosto de 2024, el Concejo Deliberante de Posadas lo había homenajeado por su trayectoria. “Un merecido reconocimiento a quien desde su lugar buscó el recambio político e intentó formar nuevas generaciones”, destacó el concejal Pablo Velásquez en esa oportunidad.
Actualmente, Damiani era candidato suplente a diputado nacional por la UCR, en la lista encabezada por Gustavo González, Guadalupe Kolodziej y Nicolás Godoy, de cara a las elecciones legislativas del 26 de octubre.