SE PICÓ

El explosivo motivo que habría encendido la guerra entre Valentina Cervantes y Wanda Nara: "Ella sabe..."

En Sálvese quien pueda, Ximena Capristo reveló la razón por la que Valentina Cervantes no se bancaría a Wanda Nara.

16 oct 2025, 20:09
En las últimas horas, Ángel de Brito encendió la alarma sobre una posible mala relación entre Wanda Nara y Valentina Cervantes. Según el periodista, la cosa no estaría nada bien entre la conductora de MasterChef Celebrity y la pareja de Enzo Fernández. “Valu Cervantes siente que Wanda la quiere gastar y ella dice: 'No soy ninguna b..., calmate'. Es educada, pero tiene carácter", aseguró De Brito.

La polémica sumó un nuevo capítulo en Sálvese quien pueda (América TV), cuando la panelista Ximena Capristo reveló una información que podría agitar aún más las aguas. “Me llega un mensajito de alguien que conoce mucho a Valu Cervantes, la mujer de Enzo Fernández. Y me dice que ella sabe que Wanda le escribía a Enzo”, lanzó en pleno aire.

La revelación dejó a todos boquiabiertos, y Yanina Latorre no tardó en reaccionar con sorpresa: “¿Qué? ¿Mientras estaba con Mauro Icardi o cuando se estaba separando?”.

Capristo, sin entrar en detalles, reafirmó: “No sé la situación ni el momento, pero sí ella sabe muy bien, Valu, que Wanda se mandó varios mensajes con Enzo”.

Inmediatamente, Majo Martino opinó con picardía: “Y yo aceptaría para cobrármela en vivo”. Yanina, fiel a su estilo, sumó: “Yo me la cobro. Le preguntaría: '¿Por qué le escribías mi marido?'”.

¿Qué reveló Valentina Cervantes sobre Enzo Fernández tras la reconciliación?

Luego de que circularan versiones que vinculaban sentimentalmente a Pampita con Enzo Fernández, fue Valentina Cervantes quien salió a aclarar la situación. En diálogo con la prensa, contó que tuvo una conversación directa con la modelo y aseguró que todo se trataba de “un invento”.

En una entrevista reciente en el programa No lo piensen tanto, la influencer se refirió a la separación que atravesó con el futbolista durante el año pasado, y también compartió cómo vivió el proceso de regresar a Buenos Aires después de mucho tiempo.

“La segunda oportunidad siempre se da. Ahora estamos muy bien, hace mucho que nos conocemos también. Enzo ya me mira y sabe lo que me pasa. Fue difícil la decisión del regreso”, expresó Valentina, dejando entrever que el vínculo se fortaleció con el tiempo.

Ante la consulta de una de las conductoras sobre cómo tomó la decisión de volver, Cervantes fue sincera: "Fue difícil. Hace un montón que yo no venía acá (Buenos Aires), y cuando vine me sentía muy bien".

