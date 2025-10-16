El explosivo motivo que habría encendido la guerra entre Valentina Cervantes y Wanda Nara: "Ella sabe..."

Inmediatamente, Majo Martino opinó con picardía: “Y yo aceptaría para cobrármela en vivo”. Yanina, fiel a su estilo, sumó: “Yo me la cobro. Le preguntaría: '¿Por qué le escribías mi marido?'”.

¿Qué reveló Valentina Cervantes sobre Enzo Fernández tras la reconciliación?

Luego de que circularan versiones que vinculaban sentimentalmente a Pampita con Enzo Fernández, fue Valentina Cervantes quien salió a aclarar la situación. En diálogo con la prensa, contó que tuvo una conversación directa con la modelo y aseguró que todo se trataba de “un invento”.

En una entrevista reciente en el programa No lo piensen tanto, la influencer se refirió a la separación que atravesó con el futbolista durante el año pasado, y también compartió cómo vivió el proceso de regresar a Buenos Aires después de mucho tiempo.

“La segunda oportunidad siempre se da. Ahora estamos muy bien, hace mucho que nos conocemos también. Enzo ya me mira y sabe lo que me pasa. Fue difícil la decisión del regreso”, expresó Valentina, dejando entrever que el vínculo se fortaleció con el tiempo.

Ante la consulta de una de las conductoras sobre cómo tomó la decisión de volver, Cervantes fue sincera: "Fue difícil. Hace un montón que yo no venía acá (Buenos Aires), y cuando vine me sentía muy bien".