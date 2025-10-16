Gimena Accardi fue terminante sobre el romance de Nico Vázquez con Dai Fernández: "Quiero creer que..."

Respecto al momento exacto en que comenzó el romance, la actriz se mostró honesta: "Jamás sospeché, se que es de ahora. Bah, quiero creer que es de ahora".

"Lo adoro y lo voy a adorar toda la vida; siempre le voy a desear lo mejor, sea con Dai o con quien quiera. Tenemos un vínculo hermoso, en el cual podemos charlar y comunicarnos. Nico es una hermosa persona: pasé 18 años siendo feliz con un hombre hermoso, brillante, que me hizo feliz y yo también a él, por supuesto", concluyó Gimena la entrevista.

Embed

Cuál es el deseo de Nico Vázquez en su nuevo romance

Nico Vázquez se refirió públicamente a su nueva relación con Dai Fernández y compartió cómo está viviendo estos primeros momentos juntos.