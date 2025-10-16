A24.com

Gimena Accardi fue terminante sobre el romance de Nico Vázquez con Dai Fernández: "Quiero creer que..."

Gimena Accardi decidió ponerle un freno a las especulaciones sobre Nico Vázquez y Dai Fernández, y reveló cómo se siente al ver a su expareja con alguien nuevo.

16 oct 2025, 20:09
Gimena Accardi se expresó por primera vez desde que Nico Vázquez, su expareja, confirmó públicamente su romance con Dai Fernández.

La actriz reconoció en SQP (América TV) que no resulta sencillo enfrentar esta nueva etapa: después de haber compartido 18 años de vida y proyectos juntos, ver a su ex con otra persona puede resultar emocionalmente desafiante. Pero en sus declaraciones, Accardi mostró sinceridad, madurez y que sobre todo, le desea lo mejor a su ex.

Tras ser consultada por Yanina Latorre sobre cómo atraviesa este momento tras la confirmación del romance de su expareja, fue sincera: "Bien, si él está bien, yo estoy bien. Le deseo todo lo mejor, de corazón. Nunca jamás me van a escuchar hablar mal de él".

"Dai es un amor, divina, talentosa; siempre fueron muy amigos. Entiendo que en la contención, se que te podes enamorar", reconoció la buena química y la amistad previa que existía entre ambos en el plano laboral pero también fuera de ello, pudo llevar a esta situación que viven actualmente.

Respecto al momento exacto en que comenzó el romance, la actriz se mostró honesta: "Jamás sospeché, se que es de ahora. Bah, quiero creer que es de ahora".

"Lo adoro y lo voy a adorar toda la vida; siempre le voy a desear lo mejor, sea con Dai o con quien quiera. Tenemos un vínculo hermoso, en el cual podemos charlar y comunicarnos. Nico es una hermosa persona: pasé 18 años siendo feliz con un hombre hermoso, brillante, que me hizo feliz y yo también a él, por supuesto", concluyó Gimena la entrevista.

Cuál es el deseo de Nico Vázquez en su nuevo romance

Nico Vázquez se refirió públicamente a su nueva relación con Dai Fernández y compartió cómo está viviendo estos primeros momentos juntos.

     

 

