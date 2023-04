La casta es el otro: la política y la elección del adversario

Tiene lógica la decisión de Cristina: cualquier administración prefiere dos oposiciones que pugnen entre sí que una sola que se dedique a competir con exclusividad. Muy particularmente cuando el gobierno de turno convive con una inflación de tres dígitos y lucha para contener una corrida cambiaria. El verdadero operativo clamor al que responde "la jefa" no es al de asumir una nueva candidatura, sino constituirse en la organizadora de un Frente de Todos maltrecho luego de tres años de internas y decepciones. No pugna por ser elegible, sino por recuperar su papel de electora.

Los dirigentes y funcionarios presentes en el debut de la Escuela Justicialista Néstor Kirchner claman y reclaman, en primer término, por recuperar la organización perdida, la conducción, luego de años de transitar por estériles y fatigosos debates alrededor de la lapicera y sus usos. Con Alberto Fernández resignado a no competir, la cuestión quedó resuelta. El presidente fue el gran ausente de la convocatoria platense.

El indulto vicepresidencial alcanzó incluso a Victoria Tolosa Paz, a la que en otras circunstancias Cristina desairó en el saludo, y esta ocasión mencionó por su nombre para señalar que "el bastón de mariscal no debe ser usado para darle a ningún compañero o compañera por la cabeza". Claro que esa generosa recomendación no eximió de un coscorrón al primer mandatario, destinatario del explícito reproche de ejemplificar cabalmente "a aquel que quiere quedar bien con todos, termina no agradando a nadie".

Habrá que ver cómo lidia con ese guión en el futuro Robert de Niro cuando le ponga el cuerpo al biopic con el que sueña el dueño de Dylan. Por el momento, por estas tierras, la película que se empezó a rodar se titula "Elecciones 2023" y promete incursionar en el género de comedia dramática.

El rol del FMI

Al Fondo Monetario Internacional le cabe el doble papel de vilano y héroe. Mientras es señalado como el responsable de la inflación en el país por la titular del Senado, es abordado a la vez para asumir el rol salvador por el equipo que acompaña a Sergio Massa en el Ministerio de Economía.

Para ponerle la cuota de suspenso que toda superproducción debe tener, los técnicos del organismo multilateral alimentan las dudas respecto a si adelantarán los desembolsos previstos para junio, setiembre y diciembre y sofocar así las urgencias de este crítico segundo semestre, o dejarán a su principal deudor a la deriva.

El ciudadano elector-espectador deberá dar su veredicto respecto al duelo de las PASO y luego frente a la primera vuelta: ¿se trata de optar por la pelea entre dos castas -la de la política o la de los grupos concentrados económicos- tal como parecen coincidir el kirchnerismo y los libertarios, o la verdadera elección pasará por escoger entre las propuestas que integren armoniosamente candidatos, equipos y programas?

Mientras muchos reivindican cinematográficamente que estamos en una coyuntura “Sin lugar para los débiles”, otros proclaman la necesidad de cambiar el rollo de las últimas décadas y abandonar los rodajes de aventuras y tiros por un estilo más cercano a ”Sensatez y sentimientos”. Las entradas ya se empezaron a vender. Como siempre, el público tendrá la opinión final.