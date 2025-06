La condena a Cristina Kirchner, EN VIVO: las últimas novedades minuto a minuto tras el fallo de la Corte Suprema

Live Blog Post

13:20 “Estamos en otro país”: la respuesta de Kicillof sobre la fecha de las elecciones

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, se refirió este miércoles al impacto político que generó la detención de Cristina Kirchner, quien se había postulado como candidata en la Tercera Sección Electoral, y evitó definir si se mantendrá o no el calendario electoral previsto en territorio bonaerense.

“La verdad es que acaba de ocurrir. Yo todavía no me termino de acomodar a esta situación por la gravedad que tiene”, sostuvo en diálogo con Cenital. Y agregó: “La verdad que estuvimos reunidos estos días con compañeros. Yo no me puse a pensar y elucubrar escenarios en esta situación por lo histórico, como vergüenza nacional”.

El gobernador dio estas declaraciones en medio de las especulaciones sobre una posible modificación del cronograma electoral bonaerense. Si bien ya se decretó el desdoblamiento con respecto a las elecciones nacionales, Kicillof aclaró que no tomó ninguna decisión al respecto: “Hoy te diría que estamos en otro país en este momento. Obviamente, en este momento yo te diría que las elecciones son el día que son y te digo, estamos todos un poco conmovidos y choqueados por la situación”.