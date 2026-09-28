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La confianza en el Gobierno cayó 5,9% y así igualó uno de los niveles más bajos de la era Milei

El Índice de Confianza en el Gobierno elaborado por la Universidad Torcuato Di Tella quedó en 1,94 puntos durante septiembre. El resultado igualó el registro más bajo de la gestión de Javier Milei, y reflejó retrocesos en los cinco aspectos que analiza el relevamiento.

El Índice de Confianza en el Gobierno elaborado por la Universidad Torcuato Di Tella quedó en 1

El Índice de Confianza en el Gobierno elaborado por la Universidad Torcuato Di Tella quedó en 1,94 puntos durante septiembre. (Foto: archivo)

La confianza en el Gobierno retrocedió durante septiembre y quedó en 1,94 puntos, según el Índice de Confianza en el Gobierno de la Universidad Torcuato Di Tella. El indicador registró una baja mensual de 5,9% y empató el menor nivel de la administración de Javier Milei, que también había sido alcanzado en septiembre de 2025 y julio de 2026.

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Desde diciembre de 2025, el índice acumula una caída de 21,4%. El informe señala que la mayor parte de ese deterioro se produjo entre enero y mayo, mientras que posteriormente el indicador se mantuvo alrededor de los 2 puntos, con fluctuaciones mensuales más acotadas.

Desde diciembre de 2025, el índice acumula una caída de 21,4%. (Foto: Universidad Di Tella)

Desde diciembre de 2025, el índice acumula una caída de 21,4%. (Foto: Universidad Di Tella)

Los cinco indicadores terminaron septiembre en baja

Ninguno de los componentes que integran el índice logró mejorar durante el mes. La mayor disminución correspondió a la percepción sobre cuánto se preocupa el Gobierno por el interés general, que cayó 12,3% y se ubicó en 1,50 puntos.

La evaluación general de la gestión registró una baja de 9,3% y quedó en 1,60 puntos.

La percepción sobre la eficiencia del Gobierno alcanzó 1,94 puntos, después de una reducción de 3,5%. La capacidad para resolver los problemas del país quedó en 2,20 puntos, con una caída de 4%.

El componente que conservó el valor más elevado fue la honestidad. Marcó 2,45 puntos, aunque también descendió respecto de agosto, en este caso 2,9%.

El promedio de Milei frente a los gobiernos anteriores

Con el resultado de septiembre, el promedio del ICG durante la presidencia de Javier Milei se ubicó en 2,34 puntos.

En el mismo período de sus respectivas administraciones, Mauricio Macri había registrado un promedio de 2,47 puntos, mientras que Alberto Fernández había alcanzado 1,86 puntos.

El promedio del ICG durante la presidencia de Javier Milei se ubicó en 2,34 puntos. Mientras que Mauricio Macri había registrado un promedio de 2,47 puntos y Alberto Fernández 1,86 puntos.

El promedio del ICG durante la presidencia de Javier Milei se ubicó en 2,34 puntos. Mientras que Mauricio Macri había registrado un promedio de 2,47 puntos y Alberto Fernández 1,86 puntos.

Diferencias según género y edad

El relevamiento también mostró una distancia en los niveles de confianza entre hombres y mujeres. Entre los hombres, el indicador fue de 2,19 puntos, con una caída mensual de 3%. Entre las mujeres descendió 9,2% y quedó en 1,62 puntos. La diferencia entre ambos grupos alcanzó los 0,57 puntos.

El segmento de 18 a 29 años registró el nivel más alto entre los grupos etarios, con 2,30 puntos. Sin embargo, también fue el que tuvo la mayor caída mensual, del 17,9%. El informe aclara que este grupo cuenta con una menor cantidad de casos en la muestra, por lo que sus resultados tienen menor precisión estadística.

En las personas mayores de 50 años, el índice llegó a 2,01 puntos. Entre quienes tienen entre 30 y 49 años, alcanzó 1,84.

Cómo varió la confianza según la región y el nivel educativo

El interior del país volvió a presentar el mayor nivel de confianza, con 2,06 puntos. Pese a conservar el primer lugar entre las regiones, tuvo una caída mensual de 8,4%.

En la Ciudad de Buenos Aires, el indicador fue de 1,84 puntos, tras una baja de 4,2%. El Gran Buenos Aires fue la única de las tres regiones mencionadas que registró una variación positiva de 0,2%. Allí el índice alcanzó 1,72 puntos.

El interior del país volvió a presentar el mayor nivel de confianza, con 2,06 puntos. (Foto: captura de pantalla)

El interior del país volvió a presentar el mayor nivel de confianza, con 2,06 puntos. (Foto: captura de pantalla)

La educación también marcó diferencias. Las personas que completaron el secundario registraron 2,02 puntos, luego de un aumento de 15,5%. Entre quienes tienen estudios terciarios o universitarios, el índice fue de 1,94 puntos, con una caída de 14,4%. El grupo con instrucción primaria quedó en 1,36 puntos.

La mirada sobre la economía influye en la confianza

Las expectativas sobre la evolución económica también estuvieron asociadas con distintos niveles del índice.

El ICG alcanzó 4,03 puntos entre quienes consideran que la situación económica mejorará durante los próximos 12 meses. Para quienes esperan que se mantenga sin cambios, el indicador fue de 2,40 puntos.

En el grupo que anticipa un empeoramiento de la situación económica, el índice cayó hasta 0,38 puntos.

En pocas palabras

  • Confianza en el Gobierno: Retrocedió 5,9% en septiembre y alcanzó 1,94 puntos.
  • Desempeño: Es uno de los niveles más bajos de la gestión de Javier Milei, con caídas en los cinco aspectos analizados.
  • Comparativa: El promedio de Milei (2,34 pts) se ubica entre Macri (2,47 pts) y Alberto Fernández (1,86 pts).
Resumen generado por Thinkindot AI
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