La confianza en el Gobierno cayó 5,9% y así igualó uno de los niveles más bajos de la era Milei

La percepción sobre la eficiencia del Gobierno alcanzó 1,94 puntos, después de una reducción de 3,5%. La capacidad para resolver los problemas del país quedó en 2,20 puntos, con una caída de 4%.

El componente que conservó el valor más elevado fue la honestidad. Marcó 2,45 puntos, aunque también descendió respecto de agosto, en este caso 2,9%.

El promedio de Milei frente a los gobiernos anteriores

Con el resultado de septiembre, el promedio del ICG durante la presidencia de Javier Milei se ubicó en 2,34 puntos.

En el mismo período de sus respectivas administraciones, Mauricio Macri había registrado un promedio de 2,47 puntos, mientras que Alberto Fernández había alcanzado 1,86 puntos.

El promedio del ICG durante la presidencia de Javier Milei se ubicó en 2,34 puntos. Mientras que Mauricio Macri había registrado un promedio de 2,47 puntos y Alberto Fernández 1,86 puntos.

Diferencias según género y edad

El relevamiento también mostró una distancia en los niveles de confianza entre hombres y mujeres. Entre los hombres, el indicador fue de 2,19 puntos, con una caída mensual de 3%. Entre las mujeres descendió 9,2% y quedó en 1,62 puntos. La diferencia entre ambos grupos alcanzó los 0,57 puntos.

El segmento de 18 a 29 años registró el nivel más alto entre los grupos etarios, con 2,30 puntos. Sin embargo, también fue el que tuvo la mayor caída mensual, del 17,9%. El informe aclara que este grupo cuenta con una menor cantidad de casos en la muestra, por lo que sus resultados tienen menor precisión estadística.

En las personas mayores de 50 años, el índice llegó a 2,01 puntos. Entre quienes tienen entre 30 y 49 años, alcanzó 1,84.

Cómo varió la confianza según la región y el nivel educativo

El interior del país volvió a presentar el mayor nivel de confianza, con 2,06 puntos. Pese a conservar el primer lugar entre las regiones, tuvo una caída mensual de 8,4%.

En la Ciudad de Buenos Aires, el indicador fue de 1,84 puntos, tras una baja de 4,2%. El Gran Buenos Aires fue la única de las tres regiones mencionadas que registró una variación positiva de 0,2%. Allí el índice alcanzó 1,72 puntos.

El interior del país volvió a presentar el mayor nivel de confianza, con 2,06 puntos. (Foto: captura de pantalla)

La educación también marcó diferencias. Las personas que completaron el secundario registraron 2,02 puntos, luego de un aumento de 15,5%. Entre quienes tienen estudios terciarios o universitarios, el índice fue de 1,94 puntos, con una caída de 14,4%. El grupo con instrucción primaria quedó en 1,36 puntos.

La mirada sobre la economía influye en la confianza

Las expectativas sobre la evolución económica también estuvieron asociadas con distintos niveles del índice.

El ICG alcanzó 4,03 puntos entre quienes consideran que la situación económica mejorará durante los próximos 12 meses. Para quienes esperan que se mantenga sin cambios, el indicador fue de 2,40 puntos.

En el grupo que anticipa un empeoramiento de la situación económica, el índice cayó hasta 0,38 puntos.