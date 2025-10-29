Evelyn Botto les puso un límite a las mujeres que se meten en su relación con Fede Bal

Su compañero Nacho Elizalde no tardó en preguntarle: “¿Vas a salir o no de ahí?”. Y la respuesta de Evelyn, firme y sin vueltas, fue: “No, no voy a salir de ahí”.

Embed

¿Qué hizo Fede Bal cuando Mirtha Legrand le dijo que es un mentiroso serial?

Fede Bal fue uno de los invitados a La Noche de Mirtha (El Trece) el sábado 4 de octubre, y durante una charla distendida con Mirtha Legrand reveló los motivos por los cuales sus vínculos amorosos suelen ser breves.

Durante la conversación, el actor e hijo de Carmen Barbieri reflexionó sobre sus experiencias sentimentales y explicó que las formas de relacionarse han cambiado: “La gente se está vinculando de otra manera, yo mentí mucho y no lo digo orgulloso, estoy cambiando, lo mío es un paso antes de las relaciones abiertas”.

Ante esa confesión, Mirtha no dudó en intervenir con su estilo directo: “Es un mentiroso serial oficial... ¿Vos te enamoras y después las dejas? ¿Te desenamoras o cómo es la cosa?“. Fede se describió como alguien que vive el amor con intensidad, pero también con fugacidad.

“Yo tengo un ascenso muy rápido en el amor y la bajada es casi igual, tengo unos seis meses increíbles en los que pienso que es la mujer de mi vida, que puedo tener hijos y perros y de golpe siento que hay algo que se apaga”, indicó el actor.

La conductora quiso saber si el problema estaba en él o en sus parejas. “Se te va el amor, ¿la falla está en vos o en la otra persona?”, indagó. Fede no esquivó la pregunta y asumió su parte: “En mí, siento que cada mujer propone algo distinto y yo quiero investigarlo, hace poco a mi mamá dijo ‘a mi hijo les gustan todas’ y sí, me gustan bajas, altas, gorditas, flacas".

Más adelante, Mirtha quiso entender cómo comunicaba el final de sus relaciones. “Y vos te aburrís... ¿cómo se los decís?“. Bal, con sinceridad, reconoció errores del pasado: “Muchos años de mi vida les decía cualquier cosa, mentía, no me siento nada orgulloso de esa parte de mi vida, por eso ahora estoy muy orgulloso porque tengo vínculos sexoafectivos donde vomito la verdad, no me comprometo, solo a serle sincero, yo soy servicio Mirtha".