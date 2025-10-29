Durísimo revés pone en jaque el futuro de Morena Rial en el penal de Magdalena

"La jueza dice que el primer beneficio, el de la excarlación extraordinaria, no fue un beneficio para ella sino para su bebé. Rodríguez Mentasty evalúa que, al haberse ausentado tanto tiempo del departamento sin su hijo, no tiene sentido volver a otorgarle ese beneficio", detallló.

"La juzga advierte que estas actitudes de Morena desnaturalizan el fundamento que justificó la excarcelación extraordinaria. Evidencian una falta de comprimoso, responsabilidad e indiferencia con las condiciones impuestas, lo cual impide razonablemente considerar la viabilidad de una nueva medida alternativa a la prisión preventiva. A eso se suma que, en los últimos meses, se comprabaron dos hechos de robo más, que se suman a la cantidad delitos que había cometido", agregó

Al finalizar, Martín Candalaft señaló que ahora todo queda en manos de los abogados de Morena. "Van a tener que pelear el pedido de excarcelación en la cámara", sentenció.

¿Se conocieron imágenes de Morena Rial en el penal de Magdalena?

Se difundieron las primeras imágenes de Morena Rial desde la cárcel de Magdalena, donde permanece detenida desde hace casi un mes, luego de que la Justicia revocara su excarcelación por incumplir reiteradamente las normas impuestas.

En DDM (América TV) mostraron las imágenes correspondientes a la última audiencia que la hija de Jorge Rial mantuvo vía Zoom desde la Unidad Penitenciaria de Magdalena. Allí se la ve conversando con la jueza de la causa en la que está imputada por robo agravado por efracción y escalamiento a una vivienda.

En el video, Morena aparece con gesto serio, vistiendo una remera deportiva roja. Sin embargo, un detalle no pasó desapercibido para los televidentes: la joven lucía la manicura impecablemente hecha, algo que generó sorpresa y comentarios en las redes sociales.

Durante el programa, el abogado de Morena, Alejandro Cipolla, explicó qué observaciones realizó la Justicia sobre el informe socioambiental de una casa en San Justo, presentada por la defensa para solicitar la prisión domiciliaria. “El socioambiental lo que marcaba nada más era que faltaba una cocina porque había un horno eléctrico, que la cocina ya está, que faltaban unas griferías que estaban medias rotas y después un cable canal”, detalló el letrado.

Cipolla agregó: “La jueza resolvió hacer la audiencia igual y la escuchó a Morena. Lo que le dijo es que por ahora no lo puede resolver porque tiene que estar la prisión preventiva. El fiscal pidió prórroga y ahora ya no se le queda más tiempo, se tiene que expedir, tiene que resolver el martes próximo”.

Sobre la estrategia de defensa, el abogado explicó: “Nuestra estrategia es no apelar para que quede firme porque Morena viene de una situación procesal complicada, porque está confesa en el expediente y se autoincriminó después al aportar las claves”. Finalmente, sostuvo que las chances de obtener la prisión domiciliaria “son muy altas, un 90 por ciento”, y reveló que Morena pidió no ser trasladada: “Lo solicitamos, pero me dijo hoy que no quiere moverse del penal”, afirmó.