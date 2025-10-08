Se reaviva la guerra con Beto Casella: ¿Tamara Pettinato se queda con la conducción de Bendita?

Tamara Pettinato se fue del programa Bendita (El Nueve) a mediados de 2024 en medio de un gran escándalo con Beto Casella tras la filtración de los polémicos videos de ella en la Casa Rosada con el entonces presidente Alberto Fernández.
Tamara Pettinato se refirió a las versiones que circularon como una posible candidata a la conducción de Bendita en reemplazo de Beto Casella tras aquella polémica salida del programa.
Lo cierto es que mientras tras su regreso a la televisión con un programa propio titulado Decime algo lindo, en Puro Show (El Trece) contaron de la versión de que el nombre de Tamara suena como posible reemplazante de Beto en la conducción de Bendita, ante los manifiestas diferencias en público del conductor con los directivos de la emisora y reconocer que existen charlas con otros canales como suele ocurrir a esta altura del año.
"El nombre de Tamara sonaría un posible nombre para reemplazar a Beto en caso de que él deje el canal. Está muy confirmado que los directivos de arriba del canal quieren correr la bola de que Tamara Pettinato podría reemplazar a Beto", señaló el conductor Matías Vázquez sobre esa fuerte interna.
Lo cierto es que en diálogo con el mencionado ciclo mañanero, Tamara Pettinato se refirió a los rumores que indican que podría ser la elegida como la nueva conductora de Bendita.
"¿Ay me lo estás confirmado?", reaccionó primero con sorpresa ante la información que le dio el cronista. Y luego comentó ante esa posibilidad de ser la nueva conductora de Bendita: "No lo sé si me veo conduciendo Bendita y no voy a contestar nada de eso para no entrar en esa polémica".
En cuanto a su vínculo con sus ex compañeros, la panelista remarcó: "Con Edith Hermida tengo muy buena relación. Los trabajos para mi no son la vida real después sentimental ni los afectos. De hecho, pasé por un montón de trabajos y pasan, qué se yo".
"No tengo ideas de trabajos de otras personas, te puedo hablar del programa que tengo ahora. Soy una persona alegre, no me metas en ningún quilombo", cerró entre risas y evitando entrar en los detalles de su posible regreso a Bendita como conductora.
"Sin ironía lo digo, me encanta la idea de Tamara Pettinato reemplazándome, porque es una idea provocadora y bonita, nunca la vi conduciendo, pero me gusta porque va a hacer hablar. Me parece una buena idea, conducir conduce cualquiera en tele, lo podría hacer y no habiendo tanta gente para llamar me parece bien que me reemplace", dijo Beto Casella en diálogo con Puro Show sobre la posibilidad de que Tamara Pettinato quede al frente del programa Bendita.
En cuanto a aquella polémica salida de Tamara Pettinato de Bendita, el conductor remarcó: "Hasta hablé con su papá el malentendido que hubo, donde pueda aclaro que no la eché. En un momento anduvo por ahí victimizándose con que la echamos y todo lo contrario. Después sí le pedí que se tome unos días porque era un quilombo que estallaba en todos los medios y los portales, y ahí se enojo".
"Ayer, en un chat que tenemos con el grupo de Bendita, Edith me dijo que se vendría conmigo hasta el fin del mundo. No es fácil mover un programa entero", agregó el animador ante los rumores que suenan en cuanto al futuro de su histórico ciclo.