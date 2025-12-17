La decisión que tomó el gobierno de Chaco con el clan Sena y la celda VIP
El gobierno provincial solicitó que César Sena, Emerenciano Sena y Marcela Acuña sean alojados en el sistema penitenciario federal.
El gobierno de Chaco solicitó que César Sena, Emerenciano Sena y Marcela Acuña, condenados por el femicidio de Cecilia Strzyzowski, sean trasladados a cárceles federales. El pedido fue confirmado este miércoles por el ministro de Seguridad provincial, Hugo Matkovich, durante una conferencia de prensa.
El funcionario explicó que la concreción de la medida depende de las condiciones del sistema penitenciario federal. “Hace falta cupo y que se cumplan los perfiles criminológicos que establece el Servicio Penitenciario Federal”, sostuvo. Y añadió: “Vamos a hacer lo que está a nuestro alcance para que estos delincuentes condenados vayan a las cárceles federales”.
El planteo del Ejecutivo provincial se conoce luego de que, este martes, César Sena y su padre fueran trasladados al Complejo Penitenciario de Villa Barberán, donde quedaron alojados en la misma celda. Así se determinó luego de que una interna trans, Luz Mía Di Batista, conocida como “La Barby” se fugara del lugar y dejara libre una celda, pese a que fue recapturada este lunes en Corrientes.
El escape generó preocupación en el Servicio Penitenciario de Resistencia ante el riesgo de nuevas evasiones, lo que derivó en un refuerzo de las medidas de seguridad dentro del penal.
El pabellón en el que quedaron alojados padre e hijo se caracteriza por impedir el contacto con otros detenidos y por contar con un patio interno de uso exclusivo, habilitado entre las 7 y las 19. Por estas condiciones, el lugar es considerado una celda VIP, incluso por el propio personal del Servicio Penitenciario Provincial.
Las penas para todos los condenados del caso CeciliaStrzyzowski
En paralelo, la causa continúa en etapa de definición de penas. La jueza Dolly Fernández fijó para el 10 de febrero de 2026 la fecha en la que dará a conocer las sentencias correspondientes al clan Sena y a los demás condenados.
Durante las audiencias de cesura, la Fiscalía y la querella solicitaron prisión perpetua para César Sena, Emerenciano Sena y Marcela Acuña, mientras que las defensas plantearon la inconstitucionalidad de esa pena.
Para Gustavo Obregón y Fabiana González, la Fiscalía pidió una condena de cinco años y diez meses, en tanto que la defensa reclamó el mínimo de un año. La querella, en cambio, solicitó seis años de prisión.
En el caso de Gustavo Melgarejo, la Fiscalía requirió dos años y diez meses de cumplimiento efectivo, la querella pidió tres años, y la defensa solicitó una condena de ejecución condicional. El imputado fue liberado tras el veredicto, aunque podría volver a prisión si la magistrada avala el pedido del Ministerio Público o de la querella.