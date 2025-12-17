La decisión que tomó el gobierno de Chaco con el clan Sena y la celda VIP

sena

El pabellón en el que quedaron alojados padre e hijo se caracteriza por impedir el contacto con otros detenidos y por contar con un patio interno de uso exclusivo, habilitado entre las 7 y las 19. Por estas condiciones, el lugar es considerado una celda VIP, incluso por el propio personal del Servicio Penitenciario Provincial.

Las penas para todos los condenados del caso Cecilia Strzyzowski

En paralelo, la causa continúa en etapa de definición de penas. La jueza Dolly Fernández fijó para el 10 de febrero de 2026 la fecha en la que dará a conocer las sentencias correspondientes al clan Sena y a los demás condenados.

Durante las audiencias de cesura, la Fiscalía y la querella solicitaron prisión perpetua para César Sena, Emerenciano Sena y Marcela Acuña, mientras que las defensas plantearon la inconstitucionalidad de esa pena.

Para Gustavo Obregón y Fabiana González, la Fiscalía pidió una condena de cinco años y diez meses, en tanto que la defensa reclamó el mínimo de un año. La querella, en cambio, solicitó seis años de prisión.

En el caso de Gustavo Melgarejo, la Fiscalía requirió dos años y diez meses de cumplimiento efectivo, la querella pidió tres años, y la defensa solicitó una condena de ejecución condicional. El imputado fue liberado tras el veredicto, aunque podría volver a prisión si la magistrada avala el pedido del Ministerio Público o de la querella.