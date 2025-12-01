La hija de Nicole Neumann sorprendió con su primer video romántico: así presentó Allegra Cubero a su novio

Embed

Qué dijo Allegra Cubero sobre cómo están las cosas con su mamá, Nicole Neumann

La vida familiar de Nicole Neumann junto a sus hijas suele despertar curiosidad y comentarios. En esta ocasión, la protagonista inesperada fue Allegra Cubero, la segunda hija que la modelo tuvo con Fabián Cubero, quien en 2026 estará celebrando sus tan esperados 15 años.

Mientras avanzan los preparativos de la fiesta, Allegra se convirtió en tema de debate en redes sociales. Allí circularon rumores y críticas que aseguraban que la adolescente había decidido dejar afuera a su mamá del festejo y que entre ellas “no se hablaban”.

Cansada de las versiones, la joven optó por poner fin a las especulaciones. Eligió hacerlo de una manera fresca y divertida: grabó un video junto a Nicole en TikTok, donde ambas mostraron la complicidad que las une y desmintieron cualquier supuesto enfrentamiento.

“La gente criticándonos, diciendo que no quiero a mi mamá, y nosotras así”, escribió Allegra. En el clip se la ve con Nicole riendo, abrazadas y cantando “Call me maybe”, el hit de Carly Rae Jepsen. El cierre fue aún más contundente: un “te amo” que acompañó la publicación y que bastó para que el video se viralizara en cuestión de segundos, generando una ola de mensajes de apoyo. El origen del conflicto mediático se remontaba a meses atrás, cuando se confirmó que Fabián Cubero sería el responsable de organizar la fiesta de 15 —que Allegra cumple el 6 de enero— mientras Nicole se ocuparía del vestido y de preparar un viaje como obsequio.

Desde ese momento, las versiones sobre una supuesta distancia entre madre e hija se multiplicaron, alimentadas por comentarios y posteos en redes. Se especulaba sobre las razones de la ausencia de Nicole, si había problemas entre ellas o si todo se debía a Mica Viciconte, pareja de Cubero. Finalmente, harta de los rumores, Allegra —que ya se posiciona como influencer teen con miles de seguidores— eligió responder con humor y ternura, dejando en claro que el vínculo con su mamá permanece intacto.