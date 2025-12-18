Diputados: El Gobierno logró la media sanción del Presupuesto 2026

diputaados

En el inicio de la sesión, a las 14.28 logró el quorum necesario para discutir la ley de Presupuesto. Después, ganó una discusión vital que la votación del proyecto sea capítulo por capítulo. Así lo propuso el presidente del bloque de La Libertad Avanza (LLA), Gabriel Borboroni, frente a la intención de Unión por la Patria, que pretendía que se discuta artículo por artículo.

El camino hacia el recinto

El oficialismo había logrado el marte 28 firmas a favor y 6 en disidencia en el dictamen de mayoría que le permitió tratar la ley en el recinto, mientras que Unión por la Patria y Provincias Unidas presentaron dictámenes de minoría. Para el Compromiso Fiscal, también hubo 28 firmas, con 4 disidencias.

La iniciativa fue trabajada en comisión bajo la coordinación de Bertie Benegas Lynch, presidente del cuerpo.

El titular del bloque oficialista, Gabriel Bornoroni, defendió el proyecto afirmando que representa un giro hacia la responsabilidad fiscal. “¿Qué nos da el equilibrio fiscal? La posibilidad de saber qué es lo que va a gastar el Estado, en qué y cómo lo va a gastar”, sostuvo.

En ese sentido, criticó el impacto de la inflación y planteó que la propuesta busca ordenar las cuentas públicas. "No gastar más de lo que ingresa. Eso le va a dar previsibilidad a todos los argentinos, porque vamos a saber si vamos a tener inflación, cuáles van a ser nuestros esfuerzos y le vamos a mostrar al mundo que somos un país serio", señaló.

Desde Unión por la Patria, Germán Martínez cuestionó la estrategia del oficialismo y reclamó mayor transparencia en el proceso. Pidió conocer formalmente los cambios introducidos respecto del dictamen firmado en noviembre pasado, y recordó que su espacio había elaborado una propuesta propia en aquel momento.

El legislador santafesino advirtió sobre el manejo presupuestario de los últimos años. “Los dos años siguientes Argentina no tuvo presupuesto por la explícita decisión del Gobierno de Milei de no tener presupuesto. No hubo otro motivo. Con el único objetivo de incrementar básicamente los niveles de discrecionalidad con que se ha manejado, con graves consecuencias sobre distintas áreas del Estado”, expresó.