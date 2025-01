La fuerte decisión que tomó Alberto Fernández tras conocerse el video de Fabiola Yáñez con otro hombre

“La decisión de retirar la custodia, lejos de constituir un acto administrativo aislado, pone en peligro la integridad física y emocional del menor, que no tiene capacidad de autodefensa frente a posibles amenazas o situaciones de vulnerabilidad propias de su entorno familiar y mediático”, sostuvo.

fernandez yañez.jpg

En la misma línea, expresó que “no se encontraría garantizada la protección del menor en el extranjero, exacerbado por la exposición mediática de la imputada, que ha generado un alto nivel de escrutinio público y mediático sobre la familia”.

Con respecto al video de Yañez, donde se la ve cenando en Madrid por los festejos de fin de año, dijo: “Francisco no estaba en la cena. No sé dónde estaba esa noche, ni quién lo cuidaba mientras su madre festejaba bebiendo alcohol y disfrutando buenos platos. Nuestro hijo no pudo celebrar las festividades junto a su padre por el deseo unilateral y arbitrario de su madre”.

Y apuntó contra su ex pareja y su vida en España: “Ha realizado gastos excesivos en tarjetas de crédito, a pesar de tener una robusta cuota alimentaria fijada por la Justicia de Familia”.

El presidente Milei pidió a la Justicia que le quite la custodia "sin sentido" a Fabiola Yáñez

Ayer, el presidente Javier Milei solicitó un informe sobre la custodia de la ex primera dama Fabiola Yáñez. "Los impuestos de los ciudadanos son para mejorar la vida de la población. No para privilegios de quienes no llevaron con austeridad la investidura", expresó.

Así lo comunicó el presidente Milei en su cuenta de X, donde informó que le pidió a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, "que eleve un informe a la justicia sobre el sin sentido de mantener una custodia a la ex primera dama y expareja del expresidente".

"Seguro que la justicia evaluará este pedido positivamente. Los impuestos de los ciudadanos son para mejorar la vida de la población. No para privilegios de quienes no llevaron con austeridad la investidura", agregó el jefe de Estado. Minutos más tarde, Bullrich respondió: "Presidente: ya hago el informe de manera inmediata y se lo elevo a la Justicia".

El pedido de Milei surge poco después de que se difundiera en redes sociales un video de la ex primera dama Fabiola Yáñez celebrando año nuevo en un restaurante de Madrid, ciudad de España donde vive actualmente junto a su hijo Francisco, que comparte con el ex presidente Alberto Fernández.