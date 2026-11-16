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Fernanda Iglesias reveló lo más fuerte del cruce entre Wanda Nara y la China Suárez que habría sido eliminado del video

La periodista Fernanda Iglesias aportó más datos de lo que fue el video del terrible cruce verbal entre Wanda Nara y la China Suárez.

16 nov 2026, 15:40
Fernanda Iglesias reveló lo más fuerte del cruce entre Wanda Nara y la China Suárez que habría sido eliminado del video

Fernanda Iglesias reveló lo más fuerte del cruce entre Wanda Nara y la China Suárez que habría sido eliminado del video

Fernanda Iglesias reveló lo más fuerte del cruce entre Wanda Nara y la China Suárez que habría sido eliminado del video

Fernanda Iglesias reveló lo más fuerte del cruce entre Wanda Nara y la China Suárez que habría sido eliminado del video

El terrible cruce verbal entre Wanda Nara y la China Suárez en la puerta de la casa de los sueños de Nordelta que quedó registrado en imágenes aún sigue dando que hablar y la contienda siguió después con publicaciones cruzadas desde las redes sociales.

En ese contexto, en el programa Puro Show (El Trece) Fernanda Iglesias reveló qué se dijeron de más la actriz y la conductora en esa discusión y que no formó parte de ese primer video que se conoció.

"Las contradicciones de ambas son tremendas. La China por ejemplo dice no soporto que una mujer me diga negra de m... y después en la siguiente frase le dice chupa p.... Y Wanda la culpa a la China, supuestamente porque no me consta esto, de bancarse la violencia del tipo", analizó primero Pampito.

"Esto me consta que no, pero suponete que Mauro fuese violento con la China, la responsable no es la China, sería el tipo, ¿por qué te la agarrás con la mujer?", agregó al respecto.

En ese momento, Fernanda Iglesias se metió con un dato bomba acerca de lo que fue la discusión entre las dos y el contenido que aún no salió a la luz del escandaloso video.

"A mi me contaron algo, que no sé si está en el video en la parte que falta, es algo que le dice Wanda de una actitud de Mauro con los hijos de la China", aseguró la periodista.

Y añadió sobre el fuerte entredicho entre Suárez y Nara: "Que Wanda le habría tirado por la cabeza a la China algo de Mauro con sus hijos. Por eso ves que ella dice 'no querés que se sepa y bla bla bla... ".

Qué se dijeron Wanda Nara y la China Suárez

“Sos una negra de mier… Estás acá por plata, pelotuda”, se escucha decir a Wanda Nara durante la discusión a los gritos con la China Suárez en la puerta de la casa de los sueños.

Lejos de calmarse, la conductora continuó con sus acusaciones y lanzó una contundente amenaza: “Ni sabés por qué estás acá. Te mato yo a palos, idiota”.

Ante esas palabras, la pareja de Mauro Icardi reaccionó y le respondió: “¿A quién vas a matar a palos?”. La pregunta provocó una nueva reacción de Wanda, quien siguió con los insultos: “Muerta de hambre. Estás acá como una regalada, prostituta”.

     

 

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