Fernanda Iglesias reveló lo más fuerte del cruce entre Wanda Nara y la China Suárez que habría sido eliminado del video

En ese momento, Fernanda Iglesias se metió con un dato bomba acerca de lo que fue la discusión entre las dos y el contenido que aún no salió a la luz del escandaloso video.

"A mi me contaron algo, que no sé si está en el video en la parte que falta, es algo que le dice Wanda de una actitud de Mauro con los hijos de la China", aseguró la periodista.

Y añadió sobre el fuerte entredicho entre Suárez y Nara: "Que Wanda le habría tirado por la cabeza a la China algo de Mauro con sus hijos. Por eso ves que ella dice 'no querés que se sepa y bla bla bla... ".

Qué se dijeron Wanda Nara y la China Suárez

“Sos una negra de mier… Estás acá por plata, pelotuda”, se escucha decir a Wanda Nara durante la discusión a los gritos con la China Suárez en la puerta de la casa de los sueños.

Lejos de calmarse, la conductora continuó con sus acusaciones y lanzó una contundente amenaza: “Ni sabés por qué estás acá. Te mato yo a palos, idiota”.

Ante esas palabras, la pareja de Mauro Icardi reaccionó y le respondió: “¿A quién vas a matar a palos?”. La pregunta provocó una nueva reacción de Wanda, quien siguió con los insultos: “Muerta de hambre. Estás acá como una regalada, prostituta”.