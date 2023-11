La Junta Electoral bonaerense indicó que la faltante de boletas será responsabilidad de LLA y UxP

"La provisión de boletas es responsabilidad de las agrupaciones políticas", sostuvieron en el comunicado los tres miembros judiciales de la Provincia, integrada por el presidente de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata, Roberto Lemos Arias, el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Sergio Torres, y el juez con competencia electoral de la Provincia, Alejo Ramos Padilla.

El organismo exhortó a las dos listas, tanto a La Libertad Avanza como a Unión por la Patria, a que "extremen los cuidados", a fin de que no se verifiquen faltantes de boletas durante la jornada electoral del domingo, y les recordó que la responsabilidad de los partidos de proveer las boletas según la Constitución.

La Junta Electoral Nacional de la Capital Federal también se manifestó con respecto al faltante de boletas, y responsabilizó a La Libertad Avanza ante un escenario similar.

El comunicado completo de la Junta Electoral bonaerense

Bajo el título "La provisión de boletas es responsabilidad de las agrupaciones políticas", el comunicado indica que "La Junta Electoral Nacional de la Provincia de Buenos Aires (JEN de la Provincia), exhortó a las agrupaciones “Unión por la Patria” y “La Libertad Avanza” a que extremen los cuidados y el debido cumplimiento de la función por parte de sus fiscales, a fin de que no se verifiquen faltantes de boletas durante el desarrollo de la jornada electoral del próximo domingo".

Asimismo, aclara que "Entre otras medidas y lineamientos, la JEN de Provincia -que integran el presidente de la Cámara Federal de Apelaciones de la Plata, Roberto Lemos Arias; el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Sergio Torres; y el Juez con competencia electoral de la Provincia, Alejo Ramos Padilla-, destacó que en virtud de lo dispuesto por la Constitución Nacional (Art. 38), los partidos políticos tienen dentro de sus responsabilidades la provisión de las boletas y evitar faltantes con sus fiscales".

"En ese marco, en la resolución se afirma que en ningún caso se interrumpirá la elección por falta de boletas, ya que como se señala anteriormente, es exclusiva facultad y responsabilidad de las agrupaciones. Desde la JEN de la Provincia se indicó que la alianza “La Libertad Avanza” (LLA) presentó un numero insuficientes de boletas y no suministró las boletas de contingencia en la cantidad requerida", añade el comunicado.

"Por ello fue intimada a través del Acta N° 33 del 11 del corriente y se recomendó que redoble sus esfuerzos en cuanto a la provisión y reposición de boletas que corresponderá realizar a través de sus fiscales", suma.

Además, considera que "con relación a ello, LLA contestó que “se presentarán, en relación con las secciones faltantes, la cantidad de fajos para cubrir todas las mesas en cuestión, pero con la misma o similar cantidad a aquellas ya presentadas…”. Posteriormente las cantidades de boletas presentadas fueron otra vez insuficientes".

"Al respecto se recuerda: no existe forma de que este Tribunal remita boletas a cada mesa de votación si no son entregadas en tiempo y forma por las propias agrupaciones políticas. Como se afirmó en el Acta 33 ya citada, la JEN de la Provincia no dispone por sí mismo de boletas, estableciendo la ley expresamente a cargo de las agrupaciones políticas su impresión y distribución. En este sentido, el Estado Nacional asignó, en esta oportunidad, una suma de $ 258.379.302,50, por cada una de las alianzas participantes", remarca.

"Desde la JEN de la Provincia, se toman todas las medidas para que ante una situación de faltante de boletas tanto las autoridades de mesa como los partidos políticos involucrados puedan rápidamente subsanar dicha falencia. Sin embargo, el responsable de suplirla es la propia alianza involucrada", concluye, dejando en claro que la responsabilidad ante un faltante de boletas, es pura y exclusiva responsabilidad de los partidos.