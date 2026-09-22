Tras las diferencias por Discapacidad, la mesa política se reunió en Casa Rosada

Por su parte, el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, hizo referencia al ingreso del proyecto de Malvinas y cómo se viene trabajando en las reuniones de comisión para el avance de las normas impulsadas por el Ejecutivo.

La mesa política también repasó temas de gestión y trazó entre sus prioridades, la construcción de obras para prevenir inundaciones frente al fenómeno El Niño, la agenda de la visita del papa León XIV a la Argentina, y las distintas actividades que realizarán los integrantes del Gobierno nacional de cara a la reunión de esta tarde de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, con la Conferencia Episcopal Argentina.

Participaron del encuentro la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; la senadora nacional, Patricia Bullrich; el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo Menem; el vicejefe de Gabinete de Ministros, Ignacio Devitt; y el secretario de Comunicación y Medios, Fabián Fernández.

Los cambios en Discapacidad que impulsará el gobierno en Diputados

Mientras la mesa política se llevaba adelante, La Libertad Avanza (LLA) convocó este martes por la tarde a los bloques dialoguistas para presentar el cronograma de trabajo legislativo de las próximas semanas y los lineamientos del dictamen a la ley de Fortalecimiento, sostenibilidad y eficiencia permanente del sistema de discapacidad.

"Ratificamos la universalidad del nomenclador y la homogeneidad de aranceles, con su correspondiente actualización" señala la propuesta alternativa del oficialismo y agrega que las personas con discapacidad "también podrán trabajar y quienes los empleen por tiempo indeterminado, contarán con beneficios impositivos".

"Establecemos que el sistema sea sostenible contando con partidas presupuestarias específicas y suficientes. Plasmamos de forma expresa que el derecho al cobro de las compensaciones subsiste y que deberá ser saldado dentro de los plazos establecidos en el cronograma de pago", agrega el oficialismo en su dictamen, sin mencionar si la suba quedaría atada al Índice de Precios al Consumidor (IPC) tal como sucede hasta ahora.

El texto que mañana el oficialismo presentará en la reunión de comisión de Discapacidad, Presupuesto y Hacienda contrasta con el proyecto de Presupuesto 2027 que plantea la eliminación del nomenclador universal en Discapacidad y la pérdida de las pensiones no contributivas por invalidez para quienes posean un trabajo.

De la reunión en Diputados participaron por La Libertad Avanza: Gabriel Bornoroni, Nicolás Mayoras, Silvana Giudici, Giselle Castelnuovo, Laura Rodríguez Machado. Además, estuvieron Karina Banfi (Fuerza del Cambio), Oscar Zago (Mid), Javier Sánchez Wrba y Antonela Giampieri (PRO), Pamela Verasay (UCR), Fernanda Ávila (Elijo Catamarca), Nancy Picón Martínez (PyT), Oscar Herrera Ahuad y Bernardo Biella (Argentina Federal), Karina Maureira (La Neuquinidad).

Según informaron fuentes cercanas a Menem: "El dictamen del oficialismo consolida de manera permanente un esquema que brinda previsibilidad y seguridad jurídica a las personas con discapacidad".

En la misma línea se había expresado esta mañana en conferencia de prensa el vocero presidencial, Adrián Ravier, al tiempo que desde la Casa Rosada se conocía la designación de Pablo Di Liscia al frente de la Secretaría Nacional de Discapacidad, dos días después de la renuncia de su antecesor, Alejandro Vilches, en medio de la polémica que provocó dentro mismo del Gobierno la eliminación del nomenclador universal, impulsado en la ley de Presupuesto 2027.

"La designación Di Liscia tendrá como prioridad optimizar el acceso a las prestaciones para las personas con discapacidad, fortalecer los procesos de gestión y control del organismo, y fundamentalmente garantizar la administración eficiente de los recursos", aseguró el ministerio de Salud en un comunicado.

Respondiendo a una consulta en la conferencia de hoy sobre el ajuste de los Nomencladores del sistema de prestaciones básicas:



Hoy el nomenclador sigue ajustando por IPC, y así será hasta el 31 de diciembre de 2026



De 2027 en adelante, dependerá de lo que defina el Congreso de… — Adrian Ravier (@AdrianRavier) September 22, 2026

En el dictamen sobre Discapacidad, el Gobierno propone que "a diferencia de la transitoriedad, el contexto excepcional y el propósito coyuntural que define a la emergencia, nosotros proponemos incorporar de manera definitiva al plexo normativo el marco jurídico que, garantizando la sostenibilidad del sistema, asegure la continuidad de las prestaciones, y beneficios sociales y en consecuencia proteja de manera efectiva los derechos de las personas con discapacidad de manera permanente".

"Reafirma los principios de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad. Sostiene el beneficio de la pensión no contributiva por discapacidad y su actualización", agrega y establece que "los beneficiarios de esta pensión tendrán garantizado el acceso a un programa medico de atención y cobertura de salud".

El gobierno también se compromete en el dictamen del oficialismo, a "articular con las diferentes jurisdicciones el diseño, seguimiento y evaluación de políticas públicas en la materia" y a "favorecer la transparencia requiriendo la publicación de los datos obtenidos en auditorias y evaluaciones del sistema".