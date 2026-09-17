En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Política
UBA
Docentes
Nueva marcha universitaria

Tras el fracaso de la paritaria, docentes de la UBA anunciaron una nueva marcha y 23 días de paro

Aduba y Apuba anunciaron un paro escalonado que comenzará el 21 de septiembre y se extenderá hasta el 22 de octubre. Además, convocaron a la Quinta Marcha Federal Universitaria, luego de no alcanzar un acuerdo con el Gobierno nacional en la negociación paritaria.

El anuncio se produjo tras el fracaso de la paritaria con el Gobierno. (Foto: archivo)

El anuncio se produjo tras el fracaso de la paritaria con el Gobierno. (Foto: archivo)

La Asociación de Docentes de la Universidad de Buenos Aires (ADUBA) y la Asociación del Personal de la UBA (APUBA) anunciaron un paro escalonado de 23 días y convocaron a una nueva Marcha Federal Universitaria para el jueves 15 de octubre frente al Palacio de Tribunales. Las medidas fueron definidas luego de que las organizaciones no alcanzaran un acuerdo con el Gobierno nacional durante la negociación paritaria de este jueves.

Leé también Marcha Universitaria: un reclamo masivo en Plaza de Mayo para que se cumpla con la ley de financiamiento
Docentes y estudiantes reclamaron por la aplicación de la ley de financiamiento universitario. (Foto: Reuters).

La protesta comenzará el lunes 21 de septiembre y se extenderá hasta el jueves 22 de octubre. Según informaron las entidades gremiales, el paro tendrá una modalidad rotativa y estará acompañado por actividades de visibilización en las distintas reparticiones y unidades académicas.

El paro tendrá una modalidad rotativa y estará acompañado por actividades de visibilización en las distintas reparticiones y unidades académicas. (Foto: archivo)

El paro tendrá una modalidad rotativa y estará acompañado por actividades de visibilización en las distintas reparticiones y unidades académicas. (Foto: archivo)

El reclamo central es la aplicación plena de la ley de Financiamiento Universitario. Adubay Apuba cuestionaron el incumplimiento de la norma por parte del Gobierno nacional y señalaron que esa situación se mantiene desde hace casi un año.

Una medida escalonada durante más de un mes

El esquema anunciado contempla jornadas de paro distribuidas de manera rotativa entre el 21 de septiembre y el 22 de octubre. Durante ese período, trabajadores y trabajadoras de la Universidad de Buenos Aires (UBA) realizarán además actividades destinadas a visibilizar el reclamo en cada dependencia y unidad académica.

La decisión fue comunicada luego de la negociación paritaria realizada este jueves, en la que no se alcanzó un acuerdo con el Gobierno nacional.

El secretario general de Aduba, Emiliano Cagnacci, cuestionó la situación y sostuvo que el reclamo está relacionado con el cumplimiento de la legislación vigente. “No podemos normalizar que un Gobierno decida caprichosamente que ley cumple y cuál no. En democracia la ley se cumple. La Corte Suprema se manifestó en el mismo sentido que el Congreso de la Nación, y no tiene sanción incumplir una orden judicial. Hablamos de dos poderes de la República que este gobierno no respeta”, dijo.

La quinta Marcha Federal Universitaria

La convocatoria a la movilización quedó establecida para el jueves 15 de octubre. Será la Quinta Marcha Federal Universitaria y se realizará frente al Palacio de Tribunales.

Cagnacci confirmó que la protesta callejera formará parte del plan de lucha anunciado por los trabajadores de la UBA: “Por eso realizaremos esta medida de fuerza y saldremos masivamente a la calle el próximo 15 de octubre en lo que será la Quinta Marcha Federal Universitaria frente al Palacio de Tribunales”.

La Quinta Marcha Federal Universitaria quedó establecida para el jueves 15 de octubre y se realizará frente al Palacio de Tribunales. (Foto: archivo)

La Quinta Marcha Federal Universitaria quedó establecida para el jueves 15 de octubre y se realizará frente al Palacio de Tribunales. (Foto: archivo)

El reclamo por la Ley de Financiamiento Universitario

Aduba y Apuba sostuvieron que el conflicto está relacionado con el reclamo por la aplicación plena de la ley de Financiamiento Universitario, cuyo incumplimiento, según las organizaciones, lleva casi un año.

Cagnacci también cuestionó el impacto que tiene la situación sobre la educación pública y los trabajadores universitarios.

Están desfinanciando la educación pública y ahogando a trabajadoras y trabajadores universitarios. Esto nos va a convertir en un país con menos profesionales, menos oportunidades de ascenso social y al mismo tiempo se construye un futuro incierto. La sociedad no votó para dañar a la Universidad”, finalizó Cagnacci.

En pocas palabras

  • Docentes universitarios: Anunciaron un paro escalonado de 23 días y convocaron a una nueva Marcha Federal Universitaria.
  • Motivo del reclamo: El fracaso en la negociación paritaria y el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario por parte del Gobierno.
  • Convocatoria: La protesta se extenderá del 21 de septiembre al 22 de octubre, con una marcha el 15 de octubre frente al Palacio de Tribunales.
Resumen generado por Thinkindot AI
Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
UBA Docentes Marcha paro
Notas relacionadas
El Gobierno tildó a la marcha universitaria de "política" y afirmó que la Ley de Financiamiento "nació muerta"
Tras la marcha universitaria, la Corte podría definir sobre la suspensión de la ley de financiamiento
La UBA lleva sus actividades a Plaza de Mayo para reclamar el cumplimiento de la ley de Financiamiento Universitario

Últimas Noticias

Más sobre Política

Más sobre Política

Te puede interesar