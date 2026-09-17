Tras el fracaso de la paritaria, docentes de la UBA anunciaron una nueva marcha y 23 días de paro

La decisión fue comunicada luego de la negociación paritaria realizada este jueves, en la que no se alcanzó un acuerdo con el Gobierno nacional.

El secretario general de Aduba, Emiliano Cagnacci, cuestionó la situación y sostuvo que el reclamo está relacionado con el cumplimiento de la legislación vigente. “No podemos normalizar que un Gobierno decida caprichosamente que ley cumple y cuál no. En democracia la ley se cumple. La Corte Suprema se manifestó en el mismo sentido que el Congreso de la Nación, y no tiene sanción incumplir una orden judicial. Hablamos de dos poderes de la República que este gobierno no respeta”, dijo.

La quinta Marcha Federal Universitaria

La convocatoria a la movilización quedó establecida para el jueves 15 de octubre. Será la Quinta Marcha Federal Universitaria y se realizará frente al Palacio de Tribunales.

Cagnacci confirmó que la protesta callejera formará parte del plan de lucha anunciado por los trabajadores de la UBA: “Por eso realizaremos esta medida de fuerza y saldremos masivamente a la calle el próximo 15 de octubre en lo que será la Quinta Marcha Federal Universitaria frente al Palacio de Tribunales”.

La Quinta Marcha Federal Universitaria quedó establecida para el jueves 15 de octubre y se realizará frente al Palacio de Tribunales. (Foto: archivo)

El reclamo por la Ley de Financiamiento Universitario

Aduba y Apuba sostuvieron que el conflicto está relacionado con el reclamo por la aplicación plena de la ley de Financiamiento Universitario, cuyo incumplimiento, según las organizaciones, lleva casi un año.

Cagnacci también cuestionó el impacto que tiene la situación sobre la educación pública y los trabajadores universitarios.

“Están desfinanciando la educación pública y ahogando a trabajadoras y trabajadores universitarios. Esto nos va a convertir en un país con menos profesionales, menos oportunidades de ascenso social y al mismo tiempo se construye un futuro incierto. La sociedad no votó para dañar a la Universidad”, finalizó Cagnacci.