La Liga de Intendentes llevó a Bahía Blanca su agenda productiva y respaldó el reclamo por la Zona Fría.

“Bahía Blanca tiene una enorme capacidad productiva y es un claro ejemplo del potencial que tiene nuestra provincia para generar desarrollo, empleo y oportunidades”, señalaron desde la Liga.

Los intendentes remarcaron además la necesidad de generar condiciones para atraer inversiones al país y a los municipios bonaerenses. “Necesitamos que lleguen inversiones porque significan más oportunidades de trabajo, producción e infraestructura. Queremos que esas inversiones se traduzcan en desarrollo para nuestros territorios, fortaleciendo las capacidades locales y generando nuevas oportunidades para nuestras comunidades”, expresaron.

La agenda también puso el foco en el potencial de la ciudad a partir de su puerto, la industria y el campo.

El reclamo por la Zona Fría

Durante el encuentro, la Liga también puso en el centro de la agenda el debate por la ley de Zona Fría. Los intendentes respaldaron a Bahía Blanca y a los 93 municipios que se verían afectados por una reducción del beneficio, una medida que, según plantearon, alcanzaría directamente a más de 3 millones de familias en toda la provincia.

“Los intendentes tenemos la responsabilidad de escuchar, trabajar y representar a nuestras comunidades. Por eso acompañamos este reclamo y defendemos un beneficio que representa un alivio concreto para millones de bonaerenses. Las gestiones territoriales tienen que ser escuchadas cuando las decisiones nacionales impactan en la vida cotidiana de nuestras comunidades”, expresaron los integrantes de la Liga.

La visita a Bahía Blanca forma parte del trabajo que la Liga desarrolla en distintos puntos de la provincia para fortalecer una agenda común desde los municipios y poner en valor las capacidades productivas de cada región frente a los desafíos que atraviesa Buenos Aires.

La Liga también está integrada por los intendentes Gustavo Menéndez, de Merlo; Mariel Fernández, de Moreno; Marisa Fassi, de Cañuelas; Hernán Arranz, de Monte Hermoso; Juan de Jesús, del Partido de La Costa; Juan Pablo García, de Dolores; y Esteban “Tito” Sanzio, de Baradero.