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La Liga de Intendentes llevó a Bahía Blanca su agenda productiva y respaldó el reclamo por la Zona Fría

Los intendentes Federico Achával, Nicolás Mantegazza, Federico Otermín y Gastón Granados se reunieron con Federico Susbielles y recorrieron distintos espacios productivos de la ciudad. Además, respaldaron el pedido para sostener el beneficio de la Zona Fría, que alcanza a más de 3 millones de familias bonaerenses.

La Liga de Intendentes llevó a Bahía Blanca su agenda productiva y respaldó el reclamo por la Zona Fría.

La Liga de Intendentes llevó a Bahía Blanca su agenda productiva y respaldó el reclamo por la Zona Fría.

Los intendentes de la Liga llevaron a Bahía Blanca su agenda común de producción, empleo, infraestructura y desarrollo bonaerense y analizaron junto al jefe comunal local, Federico Susbielles, las capacidades y oportunidades de crecimiento de la ciudad. Durante la jornada, también respaldaron el reclamo por la continuidad del beneficio de la Zona Fría y cuestionaron una eventual reducción que afectaría a 93 municipios de la provincia.

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Federico Achával, de Pilar, Nicolás Mantegazza, de San Vicente, Federico Otermín, de Lomas de Zamora, y Gastón Granados, de Ezeiza, fueron recibidos por Susbielles, también integrante de la Liga. El encuentro permitió poner en común las fortalezas de cada distrito y la necesidad de transformarlas en más empleo y oportunidades para los bonaerenses.

Federico Achával, Nicolás Mantegazza, Federico Otermín y Gastón Granados se reunieron con Federico Susbielles y recorrieron distintos espacios productivos de la ciudad.

Federico Achával, Nicolás Mantegazza, Federico Otermín y Gastón Granados se reunieron con Federico Susbielles y recorrieron distintos espacios productivos de la ciudad.

Producción, inversiones y desarrollo

Durante la recorrida, los intendentes visitaron el Consorcio de Gestión del Puerto, la Bolsa de Cereales y Productos y el Centro de Interpretación de la Cooperativa Obrera. Allí conocieron distintas experiencias vinculadas con la producción y el desarrollo, además de las capacidades que tiene Bahía Blanca.

La agenda también puso el foco en el potencial de la ciudad a partir de su puerto, la industria y el campo, junto con las oportunidades que generan las nuevas inversiones.

“Bahía Blanca tiene una enorme capacidad productiva y es un claro ejemplo del potencial que tiene nuestra provincia para generar desarrollo, empleo y oportunidades”, señalaron desde la Liga.

Los intendentes remarcaron además la necesidad de generar condiciones para atraer inversiones al país y a los municipios bonaerenses. “Necesitamos que lleguen inversiones porque significan más oportunidades de trabajo, producción e infraestructura. Queremos que esas inversiones se traduzcan en desarrollo para nuestros territorios, fortaleciendo las capacidades locales y generando nuevas oportunidades para nuestras comunidades”, expresaron.

La agenda también puso el foco en el potencial de la ciudad a partir de su puerto, la industria y el campo.

La agenda también puso el foco en el potencial de la ciudad a partir de su puerto, la industria y el campo.

El reclamo por la Zona Fría

Durante el encuentro, la Liga también puso en el centro de la agenda el debate por la ley de Zona Fría. Los intendentes respaldaron a Bahía Blanca y a los 93 municipios que se verían afectados por una reducción del beneficio, una medida que, según plantearon, alcanzaría directamente a más de 3 millones de familias en toda la provincia.

“Los intendentes tenemos la responsabilidad de escuchar, trabajar y representar a nuestras comunidades. Por eso acompañamos este reclamo y defendemos un beneficio que representa un alivio concreto para millones de bonaerenses. Las gestiones territoriales tienen que ser escuchadas cuando las decisiones nacionales impactan en la vida cotidiana de nuestras comunidades”, expresaron los integrantes de la Liga.

La visita a Bahía Blanca forma parte del trabajo que la Liga desarrolla en distintos puntos de la provincia para fortalecer una agenda común desde los municipios y poner en valor las capacidades productivas de cada región frente a los desafíos que atraviesa Buenos Aires.

La Liga también está integrada por los intendentes Gustavo Menéndez, de Merlo; Mariel Fernández, de Moreno; Marisa Fassi, de Cañuelas; Hernán Arranz, de Monte Hermoso; Juan de Jesús, del Partido de La Costa; Juan Pablo García, de Dolores; y Esteban “Tito” Sanzio, de Baradero.

En pocas palabras

  • Intendentes bonaerenses: Se reunieron en Bahía Blanca para avanzar en una agenda productiva y de empleo, visitando espacios locales.
  • Defensa de la Zona Fría: Respaldaron el reclamo para sostener el beneficio que beneficia a más de 3 millones de familias en la provincia.
  • Potencial productivo: Destacaron las capacidades de Bahía Blanca en producción, inversión e infraestructura como motor de desarrollo bonaerense.
Resumen generado por Thinkindot AI
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