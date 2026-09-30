Yanina Latorre contó qué le dijo Joaquín Levinton tras la denuncia por abuso sexual: "Tengo pruebas"

Qué dijo Guido Kaczka sobre la grave denuncia a Joaquín Levinton

La denuncia judicial presentada contra Joaquín Levinton por presuntos delitos de abuso sexual y amenazas tuvo un fuerte impacto en el ambiente artístico y abrió interrogantes sobre su continuidad en Es mi sueño, el ciclo nocturno de El Trece en el que cumple funciones como jurado.

En medio de la repercusión que generó el caso, el programa Intrusos fue a buscar la palabra de Guido Kaczka, conductor y uno de los responsables del formato. No obstante, el animador optó por mantenerse al margen de las especulaciones y evitó profundizar públicamente sobre una situación que continúa dando que hablar.

Al ser consultado específicamente por el escenario que enfrenta Levinton, Kaczka dejó en claro que prefiere expresarse con suma prudencia debido a la sensibilidad del tema y a las consecuencias que pueden generar determinadas declaraciones. "Mirá, con estos temas voy a ser muy cauteloso, que es lo que hay que hacer porque afecta a personas", afirmó ante las cámaras del ciclo de América TV.

Lejos de apartarse de esa postura, el conductor remarcó que considera necesario actuar con responsabilidad mientras el caso sigue bajo la mirada pública. Por ese motivo, eligió no brindar opiniones que puedan sumarse a la controversia desde su lugar dentro del programa.

"No voy a hablar de esto por una cuestión de cautela y por ser muy prudente, como me parece que hay que ser. Insisto, y mil disculpas porque entiendo su trabajo, pero son temas en los que hay que ser cauteloso y eso es lo que intento y lo que voy a hacer desde mi lugar", sostuvo al explicar los motivos de su decisión.

Durante la conversación con los periodistas, también surgieron consultas vinculadas a cómo vive personalmente esta situación y a las especulaciones que comenzaron a circular sobre una posible continuidad o salida del músico del envío televisivo.

Frente a esos planteos, Guido volvió a marcar una posición firme y explicó que, por la función que ocupa, entiende que ciertos asuntos requieren un tratamiento especialmente cuidadoso y no deben transformarse en declaraciones apresuradas frente a una cámara. "No son cosas que hablaría acá en televisión, son temas tan delicados que afectan a las personas y la cosa me parece que tiene que ser, de mi parte por mi lugar y mi función, con mucha cautela", manifestó.

Hacia el final del intercambio, el conductor reconoció que sigue el desarrollo de la situación a través de las distintas coberturas periodísticas, aunque aclaró que no tiene intención de alimentar el debate mediático con nuevas opiniones.

"Veo lo que pasa a través de ustedes, pero en cuanto a mí el asunto es la cautela", sentenció Kaczka, manteniendo el perfil bajo frente a la causa que involucra a Joaquín Levinton y evitando pronunciarse sobre cuál podría ser el futuro del cantante en Es mi sueño.