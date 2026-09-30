A24.com

Ver las ultimas noticias en a24.com

Tendencias
Primicias YA
PrimiciasYA
LOS DETALLES

Yanina Latorre contó qué le dijo Joaquín Levinton tras la denuncia por abuso sexual: "Tengo pruebas"

Yanina Latorre contó la conversación que mantuvo con Joaquín Levinton, quien aseguró tener capturas y querer llevar el conflicto por la vía judicial.

30 sept 2026, 20:16
yanina latorre, joaquín levinton
yanina latorre, joaquín levinton

Este miércoles Yanina Latorre se refirió en Sálvese quien pueda (América TV) a la denuncia por abuso sexual contra Joaquín Levinton y contó que se comunicó con el músico para conocer su versión de los hechos. Durante el programa, la conductota reveló parte de la conversación que mantuvieron y explicó cuál es la postura del cantante frente a la situación.

"Esta mañana le hablé, le pregunté si quería hablar conmigo o contarme alguna historia y me dijo: 'Hola, Yanina. Lo que pasa es todo lo que escribí, es absolutamente verdad. Es una persona que me acosa sistemáticamente hace siete años que la vengo padeciendo'", contó la conductora sobre la respuesta que recibió.

Leé también

La decisión que sacude a Joaquín Levinton tras la denuncia que recibió: "Están esperando..."

La decisión que sacude a Joaquín Levinton tras la denuncia que recibió: Están esperando...

Además, Levinton aseguró contar con material que respaldaría su versión de los hechos. "'Tengo pruebas, tengo mil capturas de pantalla', obviamente se las pedí, y me dice: 'Tengo que pedirle permiso a mi abogado porque yo quiero seguir esto en la Justicia, pero no quiero entrar en un circo mediático'", agregó Yanina.

De esta manera, la periodista explicó que el músico sostiene su versión de los hechos y que, al menos por ahora, busca que el conflicto continúe por los canales judiciales antes que convertirse en una disputa pública.

Qué dijo Guido Kaczka sobre la grave denuncia a Joaquín Levinton

La denuncia judicial presentada contra Joaquín Levinton por presuntos delitos de abuso sexual y amenazas tuvo un fuerte impacto en el ambiente artístico y abrió interrogantes sobre su continuidad en Es mi sueño, el ciclo nocturno de El Trece en el que cumple funciones como jurado.

En medio de la repercusión que generó el caso, el programa Intrusos fue a buscar la palabra de Guido Kaczka, conductor y uno de los responsables del formato. No obstante, el animador optó por mantenerse al margen de las especulaciones y evitó profundizar públicamente sobre una situación que continúa dando que hablar.

Al ser consultado específicamente por el escenario que enfrenta Levinton, Kaczka dejó en claro que prefiere expresarse con suma prudencia debido a la sensibilidad del tema y a las consecuencias que pueden generar determinadas declaraciones. "Mirá, con estos temas voy a ser muy cauteloso, que es lo que hay que hacer porque afecta a personas", afirmó ante las cámaras del ciclo de América TV.

Lejos de apartarse de esa postura, el conductor remarcó que considera necesario actuar con responsabilidad mientras el caso sigue bajo la mirada pública. Por ese motivo, eligió no brindar opiniones que puedan sumarse a la controversia desde su lugar dentro del programa.

"No voy a hablar de esto por una cuestión de cautela y por ser muy prudente, como me parece que hay que ser. Insisto, y mil disculpas porque entiendo su trabajo, pero son temas en los que hay que ser cauteloso y eso es lo que intento y lo que voy a hacer desde mi lugar", sostuvo al explicar los motivos de su decisión.

Durante la conversación con los periodistas, también surgieron consultas vinculadas a cómo vive personalmente esta situación y a las especulaciones que comenzaron a circular sobre una posible continuidad o salida del músico del envío televisivo.

Frente a esos planteos, Guido volvió a marcar una posición firme y explicó que, por la función que ocupa, entiende que ciertos asuntos requieren un tratamiento especialmente cuidadoso y no deben transformarse en declaraciones apresuradas frente a una cámara. "No son cosas que hablaría acá en televisión, son temas tan delicados que afectan a las personas y la cosa me parece que tiene que ser, de mi parte por mi lugar y mi función, con mucha cautela", manifestó.

Hacia el final del intercambio, el conductor reconoció que sigue el desarrollo de la situación a través de las distintas coberturas periodísticas, aunque aclaró que no tiene intención de alimentar el debate mediático con nuevas opiniones.

"Veo lo que pasa a través de ustedes, pero en cuanto a mí el asunto es la cautela", sentenció Kaczka, manteniendo el perfil bajo frente a la causa que involucra a Joaquín Levinton y evitando pronunciarse sobre cuál podría ser el futuro del cantante en Es mi sueño.

     

 

Compartí
Facebok
Twitter
Whatsapp
Se habló de
Joaquín Levinton Yanina Latorre

Lo más visto