En el Coloquio de IDEA, Milei volvió a hablar de las elecciones: "Mi rival soy yo mismo"

Milei afirmó que ese proceso puede acelerarse y destacó el trabajo de su administración en esa dirección.

“Eso requiere un trabajo sistemático, duro, parejo y disciplina. Existen chances para acelerarlo, y lo estamos haciendo, a pesar de lo dura que puede ser la transición y la coyuntura con quienes tenemos en frente, que son unos energúmenos que quieren romper todo y no tienen problema en hacerlo”, expresó.

El presidente también sostuvo que el principal problema que enfrenta el país es su historia económica reciente. “Argentina es un país que viene de cien años de decadencia. Lo que necesita es volver a crecer”, planteó.

Sobre el fallo de la Corte Suprema

Consultado sobre el reciente fallo de la Corte Suprema, Milei reivindicó el funcionamiento de las instituciones y defendió la división de poderes. “La división de poderes funciona", aseguró y agregó: "Lo que decida la Corte Suprema de Justicia es decisión de la Corte Suprema de Justicia y yo no tengo por qué estar metiéndome”, sostuvo.

En la misma línea, afirmó: “De eso se trata el republicanismo o quieren que empiece a torpedear o a favorecer lo que haga la Justicia cuando vivimos llorando por republicanismo”.

Finalmente, respaldó la resolución del máximo tribunal. “Me parece fantástico que la Corte falle con lo que parece correcto de acuerdo a la Constitución Nacional”, sostuvo.

La próxima elección y el rumbo económico

Milei también puso el foco en la dimensión política de las reformas y vinculó su continuidad con la decisión que tomen los argentinos en la próxima elección.

“No hay que ignorar la realidad política y las restricciones políticas”, planteó el presidente antes de cuestionar a sus adversarios y señalar que se trata del “juego de la democracia”.

En ese contexto, afirmó que el año próximo los argentinos deberán elegir entre continuar con el proceso de crecimiento y expansión de la riqueza o regresar al modelo que, según sostuvo, fracasó durante cien años.

“Es el juego de la democracia y lo más maravilloso de todo esto es que el año que viene los argentinos se van a enfrentar a la situación de tener que elegir el sendero que continua el crecimiento y la expansión de riqueza mas grande de la historia argentina o volver al modelo del pasado que lleva fracasando cien años”, expresó.

Y agregó: “Los argentinos se van a jugar el futuro en la próxima elección”.

El presidente también sostuvo que la decisión estará en manos de los votantes. “Los argentinos son los que van a decidir por su futuro. Yo no creo que quieran volver atrás. 70% de los argentinos abraza al cambio”, afirmó.

Ante una consulta sobre eventuales competidores políticos como Myriam Bregman y Axel Kicillof, el mandatario evitó personalizar la disputa y aseguró: “Mi rival soy yo mismo”. Aunque luego se refirió al gobernador de la provincia de Buenos Aires sin nombrarlo explícitamente: "Es casi insultante tener que debatir con un comunista”.

Milei habló de un eventual segundo mandato

Al referirse a la continuidad de su programa, Milei aseguró que buscará profundizar las reformas estructurales. “Necesitamos seguir con las reformas estructurales” a las cuales “no vamos a cesar de ninguna manera”, sostuvo.

Luego planteó un escenario condicionado al respaldo electoral de su espacio. “Si nosotros recibimos el favor de los argentinos el año que viene, a partir del 11 de diciembre del 27 la velocidad que van a tener las reformas van a ser únicas e irrepetibles en el mundo”, afirmó.

También vinculó ese escenario con la evolución de la economía y el riesgo país. “Mi programa es seguir creciendo y acelerar el crecimiento”, dijo al referirse a un eventual segundo mandato y a una reforma tributaria. Luego sostuvo que, una vez superada la discusión sobre el rumbo que elegirán los argentinos, “se va a desplomar el riesgo país”.

Al ser consultado sobre una posible reforma previsional en un eventual segundo mandato, Milei señaló que su implementación dependerá de una serie de condiciones económicas, entre ellas una reducción del riesgo país, un mayor ritmo de crecimiento y una mejora en la situación del mercado laboral.

El presidente también se refirió a la flexibilización de las restricciones cambiarias para las empresas y aseguró que la eliminación total de esas limitaciones forma parte de los objetivos de su administración. “La apertura total es un dato, una vez superada esta situación”, sostuvo aunque evitó precisar cuándo podría concretarse esa medida.

Inversiones, RIGI y derechos de propiedad

Ante los empresarios reunidos en IDEA, Milei también se refirió a las inversiones y al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). Sobre futuros inversores, aseguró que “están esperando el veredicto de los argentinos”, afirmó.

“Si los argentinos quieren vivir en un país próspero y acompañan las ideas de la libertad vamos a enfrentarnos a los mejores cuatro años de la historia argentina”, aseguró.

En contraposición, sostuvo que una decisión diferente tendría consecuencias económicas. “Si deciden otra cosa, pagarán las consecuencias de elegir el camino de la decadencia”, dijo.

Y agregó: “La propuesta es seguir apostando al respeto al derecho de la propiedad, libertad, a la vida y al principio de no agresión. Usted respeta esos pilares básicos y es lo que genera prosperidad”.

La inflación y las reformas como ejes del programa

En otro tramo de su exposición, Milei ubicó la inflación entre las principales cuestiones que su Gobierno busca resolver. “Para crecer es importante exterminar la inflación. Nosotros estamos terminando con la inflación”, afirmó, antes de repasar la evolución de los precios durante las últimas gestiones presidenciales.

“Hemos erradicado la inflación en un 90% y 95% y vamos a seguir haciéndolo. Ese es el camino”, sostuvo. Según explicó, la reducción de la inflación permite “quitar la distorsión de precios relativos” y ampliar el proceso de toma de decisiones.

El mandatario también destacó las medidas destinadas a estimular el crecimiento económico y mencionó el proceso de desregulación.

“Nosotros tenemos medidas muy concretas para estimular el crecimiento económico”, aseguró. Luego agregó que, a través del Ministerio de Desregulación, ya se realizaron "cerca de 18.000 desregulaciones".

Entre los sectores que consideró destacados para el desarrollo de la Argentina mencionó al agro, la minería, el petróleo, el gas y la economía del conocimiento.